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'El diario de Jorge'

Jorge Javier Vázquez regresa "obligado" a Telecinco con dardos por sus nuevas apuestas: "Nunca había visto tanta heterosexualidad"

El presentador ha vuelto a las tardes de la cadena tras el parón veraniego con un eufórico y divertidísimo relevo junto a Ion Aramendi

Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge'

Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge' / TELECINCO

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Kevin Rodríguez

Tenerife

Las tardes de Telecinco han recuperado uno de sus sellos de identidad más inconfundibles. Jorge Javier Vázquez ha regresado oficialmente a la primera línea televisiva con el arranque de la nueva temporada de 'El diario de Jorge', tras un merecido paréntesis estival. El pistoletazo de salida no pudo ser más marca de la casa: puro desparpajo, ironía sin filtros y un relevo en directo cargado de complicidad con Ion Aramendi.

La transición entre el magacín 'El verano se mueve' y el formato de testimonios dejó un divertido momento televisivo. Con la energía desbordante que le caracteriza, Jorge Javier irrumpió en pantalla soltando la primera pulla de la tarde con un guiño marca de la casa sobre los cambios de la cadena: "Nunca había visto tanta heterosexualidad en Telecinco, en Mediaset. He dicho, tengo que volver".

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El filólogo y presentador catalán reivindicó su espacio y arengó a los espectadores con un llamamiento tan cómico como directo antes de arrancar la sintonía oficial del programa: "Vuelve Jorge Javier Vázquez, vuestro marica de confianza. En 10 segundos empieza El diario de Jorge. No os perdáis ni entrada, por favor. Me habéis obligado a volver. Gracias, Ion", ha sentenciado mientras Ion y su equipo reían por el bromista inicio de Vázquez.

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Fuente: El Periódico

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