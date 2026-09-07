Presentación oficial
La Séptima irrumpe con nueve grandes fichajes y una ambiciosa declaración de intenciones: "Queremos ser útiles"
El nuevo canal arrancará el 5 de noviembre con Javier Ruiz, Rocío Delgado, Verónica Sanz, Alba Carrillo y Luján Argüelles entre sus presentadores.
Carlos Merenciano
La Séptima ha presentado las líneas maestras de la nueva televisión generalista que comenzará sus emisiones el próximo 5 de noviembre. José Miguel Contreras, máximo responsable del proyecto, y Javier Ruiz, director editorial, encabezan una cadena que nace con la intención de actualizar un panorama televisivo que consideran "un poquito obsoleto".
"Hace más de 20 años que no aparecía una cadena nueva", ha destacado Contreras en su presentación oficial, que define La Séptima como "la primera cadena de la nueva era de la televisión generalista". El directivo promete que el equipo se dejará "la piel" para convertirla en una referencia: "Nada nos gustaría más que ser útiles para millones de españoles. Tenemos una vida mínima de 30 años".
El plantel estará formado por Javier Ruiz, Noor Ben Yessef, Rocío Delgado, Verónica Sanz, Sarah Santaolalla, Luján Argüelles, Héctor de Miguel, Alba Carrillo y Marta Márquez. Ruiz asumirá las mañanas de lunes a viernes; Delgado, las tardes; Ben Yessef y De Miguel estarán vinculados a la noche; y Argüelles, Carrillo y Márquez trabajarán en la programación del fin de semana.
Una conversación abierta y plural
La cadena no quiere funcionar como una simple sucesión de espacios. "Entendemos el canal como una gran conversación sobre la actualidad", ha explicado Luján Argüelles. Noor Ben Yessef reivindica una televisión "plural, diversa e igualitaria", mientras Verónica Sanz señala su prioridad informativa: "No basta con señalar lo falso: hay que explicar la realidad de los hechos para que pueda ser comprendida".
Rocío Delgado promete prestar atención a la política, pero también a la cultura, la inteligencia artificial y las nuevas formas de relacionarse. Alba Carrillo defiende que hay que "perder el miedo a expresar las propias ideas", y Marta Márquez considera que los medios no deberían decidir qué piensa el público, sino abrir conversaciones relevantes. Sarah Santaolalla completa la declaración de intenciones con una apuesta digital: "La televisión ya no cabe en una sola pantalla".
Héctor de Miguel aportará el componente de humor y reivindica "el optimismo" ante el nuevo proyecto. "Estoy en La Séptima porque me han echado de todas las demás cadenas", ha bromeado el comunicador. Con información, entretenimiento y vocación multiplataforma, Contreras resume la oportunidad que pretende aprovechar la nueva señal: "Hay hueco para algo más".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Conmoción en Degaña: mueren al volcar su coche dos jóvenes de 23 años que acababan de estar en las fiestas de la Santina en Cerredo
- Tremenda tormenta en Oviedo: granizos como canicas y árboles tirados por el viento en la ronda exterior
- Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
- La desgracia se ceba con Cerredo tras la muerte de dos jóvenes en un accidente de tráfico: 'Es muy duro
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Vuelta al verano de 1936, hacer la guerra para que no se repita: Candamo acoge los días 11 y 12 una nueva edición de las jornadas en las que se recrean los sucesos de la Guerra Civil
- Una pasión a corazón abierto: la historia de dos hermanos de Sobrescobio, ambos premio fin de grado de Medicina, especialistas en cardiología en el HUCA
- El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado 'de empatía y cariño' : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”