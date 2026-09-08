Incorporación
Matías Prats Jr. se une a 'El Chiringuito' de Pedrerol y se convierte en el primer fichaje de la era Mediaset
El popular periodista deportivo da el salto de 'El Desmarque' al programa de Pedrerol, que ha arrancado con gran éxito su etapa en Mediaset
Kevin Rodríguez
El plató de 'El Chiringuito' ya tiene su primera gran incorporación confirmada para su flamante andadura en Mediaset. Tras semanas de especulaciones y un misterioso juego de pistas que mantuvo en vilo a la audiencia, el misterio se ha resuelto: Matías Prats Jr. formará parte del equipo comandado por Josep Pedrerol.
Las piezas del puzzle encajaban milimétricamente con la trayectoria del comunicador. Aquella primera advertencia de Pedrerol señalando que el fichaje era "un periodista" dio paso a los guiños más personales del propio protagonista. La primera pista fue: "Soy seguidores acérrimo del Atlético de Madrid".
Después, el programa ofreció la segunda pista donde el periodista reconoció públicamente haber empezado desde abajo como humilde becario en Radio Marca, nunca ha escondido que su pasión por el deporte nació desde la más absoluta vocación, defendiendo siempre que "los periodistas deportivos somos futbolistas frustrados".
La pista definitiva, que provocó las risas cómplices en plató y redes sociales, vino de la mano del inconfundible sentido del humor familiar: "Mi padre es bueno contando chistes", una alusión directa al legendario Matías Prats padre, que ha convertido sus chascarrillos en una forma muy particular y admirada de contar las noticias.
Con este movimiento, El Chiringuito refuerza su plantilla de colaboradores y redactores en esta ambiciosa etapa dentro del grupo audiovisual, apostando por la experiencia, el rigor y la cercanía que caracterizan a Matías Prats Jr. El periodista se incorpora así a un equipo que hasta hace poco era rival de su programa 'El Desmarque'. Pedrerol competía con el informativo deportivo de Mediaset desde laSexta con la marca 'Jugones', mientras que algunas madrugadas, la versión nocturna de 'El Desmarque' se veía las caras con 'El chiringuito'.
De esta manera, Pedrerol se hace en su equipo con un antiguo rival, que ahora es compañero de cadena y desde ya, de programa. Para terminar, el presentador advirtió de que el nuevo fichaje deburtará "esta semana", aunque no desveló el día exacto.
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Fuente: El Periódico
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