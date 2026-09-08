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Primera salida

'MasterChef Celebrity Legends' dicta su primera expulsión y encumbra a tres inesperados favoritos

Juanjo Ballesta abandona las cocinas después de fallar con una ensalada líquida, mientras María Escoté, Mala Rodríguez y Pocholo toman la delantera

Nominados de 'MasterChef Celebrity Legends'

Nominados de 'MasterChef Celebrity Legends' / RTVE

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Carlos Merenciano

Madrid

Juanjo Ballesta se ha convertido en el primer expulsado de 'MasterChef Celebrity Legends', la edición con la que RTVE ofrece una segunda oportunidad a quince antiguos aspirantes. El actor no logró superar una prueba de eliminación en la que María Escoté y Marina Rivers mostraron una mayor seguridad, aunque esta última terminó perdiéndose al añadir demasiados elementos a su elaboración.

Antes de conocer el desenlace, los concursantes se reencontraron con Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Marta Sanahuja ante unas cajas misteriosas repletas de corazones animales y vegetales. María Escoté destacó con su plato de pasta y se impuso a Mala Rodríguez, autora de un postre definido como una "fantasía". La diseñadora confirmó así desde el primer reto que vuelve dispuesta a mejorar el tercer puesto alcanzado en su anterior participación.

La competición se trasladó después a Málaga, donde Antonio Banderas recibió a los aspirantes en los jardines de la antigua Real Fábrica de Tabacos. El equipo azul, dirigido por Santiago Segura, venció al grupo capitaneado por Florentino Fernández tras cocinar para cien comensales. Pocholo fue reconocido como el mejor de la prueba y celebró el resultado con su habitual espontaneidad: "Ha sido un honor, pero es que soy así".

Una ensalada decide la primera expulsión

La derrota llevó a Flo, Escoté, Paz Vega, Juanjo, Edu Soto, Marina Rivers, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Juan Betancourt hasta la eliminación. Tras una sesión de lanzamiento de hachas que repartió ventajas y penalizaciones, tuvieron que reinterpretar la ensalada líquida de Begoña Rodrigo utilizando al menos tres variedades de lechugas y hortalizas. Ballesta afrontó además el cocinado con diez minutos menos y presentó un plato "demasiado aguado y sin gusto".

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El jurado terminó pronunciando el nombre del actor, que aceptó su eliminación con deportividad: "Lo sabía, me voy el primero. Es que no siempre se puede ganar, pero estoy agradecido". Tras esta primera entrega, María Escoté, Mala Rodríguez y Pocholo parten como los concursantes mejor situados, aunque la competición acaba de comenzar y todavía quedan catorce antiguos aspirantes en busca de revancha.

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Fuente: El Periódico

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