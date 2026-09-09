'El Hormiguero'
Pablo Motos rectifica en directo en 'El Hormiguero' tras un ataque por error a RTVE: "Perdón, era la FIFA"
El presentador de Antena 3 apuntó contra la cadena pública al lamentar el alto coste de los derechos de emisión de los goles del Mundial, viéndose obligado a corregir rápidamente al percatarse del fallo
Kevin Rodríguez
'El Hormiguero' dejó un momentáneo error protagonizado por Pablo Motos durante la visita de Luis de la Fuente al programa. Durante la entrevista, el comunicador de Antena 3 quiso justificar la ausencia de ciertas jugadas destacadas de la Selección Española en el Mundial, señalando directamente a Radiotelevisión Española (RTVE).
Con tono crítico, el conductor del espacio de las hormigas lanzó una queja aludiendo a las trabas institucionales. "No he puesto el gol de Ferrán porque nos cobraban mucho dinero", espetó en directo ante el seleccionador, dirigiendo un reproche explícito hacia el ente público por la gestión económica de las imágenes deportivas.
Sin embargo, el error en el señalamiento institucional fue advertido casi al instante. Consciente de que las restricciones y las tarifas prohibitivas en la explotación comercial de los clips del torneo correspondían estrictamente a la Federación Internacional de Fútbol Asociación, el presentador frenó en seco su discurso.
Motos optó por enmendar la plana de manera inmediata ante la audiencia. "Perdón, que he dicho TVE y era la FIFA", rectificó con agilidad en pleno directo, zanjando de este modo una pifia involuntaria que desvió momentáneamente el foco de la visita del seleccionador nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles de comedor efecto pizarra más baratos del mercado: acabado de alta calidad y resistente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bolsas para lavadora: para el lavado suave de prendas delicadas
- No quiero ni un solo euro de ayuda, pero es una desconsideración que no se promocione el Parque de la Vida', sostiene Luis Laria, que cerrará el equipamiento hasta enero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de lámparas de pie de luz cálida más baratas del mercado: luz ambiental adicional con selección de color
- Bombazo en el Boombastic: el festival de música vuelve a Llanera y ya tiene fechas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines de sofá de antracita más barato del mercado: agradablemente suave gracias al acolchado de confort