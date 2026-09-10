José María Almoguera y Carmen Borrego dan la última hora sobre su relación con Alejandra Rubio: "La gente compra verdad"

Amigos de Félix Ramiro, que además fue quien dio la primera oportunidad laboral a José María Almoguera al incluirlo en uno de sus desfiles tras su salto a la fama después de años al margen de la faceta televisiva del resto de su familia, Carmen Borrego y su hijo no se han perdido este miércoles la presentación de la nueva colección del diseñador especializado en trajes de novio en el marco de la Semana de la Moda 'OMODA Madrid es moda'.

Presumiendo de su unión tras el distanciamiento que vivieron hace dos años, la hija y el nieto de María Teresa Campos han asegurado que a pesar del "problema puntual" que han tenido en su familia, siempre han estado muy unidos. "En todas las familias pasa, pero lo nuestro es público. Lo bonito es que cuando hay amor y respeto todo se soluciona. Muchas veces es mejor hablar tú y contar lo que sientes y lo que percibes a que la gente elucubre. Porque cuando estás en silencio, luego todo el mundo duda. Y es mejor a veces aclarar ciertas cosas" ha defendido el exconcursante de 'GH Dúo'.

Algo con lo que se ha mostrado de acuerdo Carmen, que ha añadido que "la gente compra verdad. Compra verdad cuando tienes un mal momento y compra verdad cuando eres feliz". "¿Qué madre no aconseja a su hijo? Lo que pasa es que las madres somos especialmente pesadas y muchas veces tenemos que dejarle que ellos sean ellos. Porque hay que equivocarse" ha reconocido, encantada de cómo José María ha ido labrando su propio camino.

Como ha expresado,le gustaría que su abuela -de la que se acaban de cumplir 3 años de su muerte- hubiese podido vivirlo, y ver lo bien que se lleva ahora con su madre: "Espero que estuviese orgullosa y pues que estaría muy bien que estuviese aquí para darme más consejos, aprender más y hacer las cosas lo mejor posible". "De todas formas esta estampa es la que ella ha vivido casi siempre. Es decir, siempre hemos sido una familia unida. Ella era la gallina que nos tenía y seguimos haciéndolo. Y la primera que se merece esta estampa es ella" ha confesado Borrego emocionada, asegurando que aunque la recordada presentadora "sufrió mucho en su momento, relativizaba más las cosas y es algo que ahora estamos aprendido todos".

La guinda al pastel del gran momento familiar que están viviendo sería que José María y Alejandra Rubio se reconcilien definitivamente y que el joven conozca por fin a los hijos de su prima y Carlo Costanzia, Carlo Jr -que en diciembre cumplirá dos años- y Tessa, nacida el pasado 29 de agosto: "Nunca se sabe, sí. Bueno, sí, sí, siempre estamos en ello" ha confesado Almoguera. "Todo se andará. Disfrutar de Carlo y de mi Marc del alma" ha apuntado su madre ilusionada con que los primos se reencuentren próximamente.

Estando en un desfile de moda nupcial, inevitable preguntar a Almoguera si le gustaría casarse con María 'la Jerezana', de la que reconoce que está enamoradísimo tras más de año y medio de relación. "Siempre igual ¿eh? Madre mía, le tienes un vicio a la pregunta... Espérate, poco a poco. El amor está muy bien" ha respondido con una sonrisa.

"A mí me encantaría. Me encantaría tener otro nieto. Me encantaría. Y tengo que decir que tengo una nuera estupenda, o sea, qué mejor que ella. Ninguna. Estoy dispuesta hasta volverme a casar yo, fíjate lo que es" ha apuntado a su vez Carmen mirando a su hijo sin dejar de reír.

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