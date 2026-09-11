Confesión inesperada
Javier Bardem sorprende al hablar de su fortuna en 'La Revuelta': "Tengo más dinero del que hubiese nunca imaginado"
El actor evitó dar una cifra concreta sobre su patrimonio, defendió que "suficiente es suficiente" y aprovechó su visita para lanzar un mensaje sobre la situación en Ceuta
Carlos Merenciano
Las preguntas clásicas de 'La Revuelta' llevaron a Javier Bardem a sincerarse sobre un asunto del que pocas veces habla públicamente: su dinero. Sin revelar una cantidad concreta, el actor reconoció que su situación económica ha superado ampliamente sus propias expectativas. "Yo tengo más dinero del que hubiese nunca imaginado y mucho menos de lo que la gente supone", aseguró ante David Broncano.
Bardem explicó además que no comparte la necesidad de acumular cada vez más. "Para mí suficiente es suficiente, hay gente que siempre quiere más. ¿Qué más quieren?", reflexionó. Para el intérprete, disponer de recursos tiene sentido principalmente para dar estabilidad a su familia, protegerla y poder ayudar a las personas de su entorno.
La respuesta económica terminó teniendo también una réplica humorística cuando llegó la pregunta sobre sus relaciones sexuales del último mes. Después de que Victoria Luengo propusiera "9", Bardem recuperó prácticamente la misma fórmula: "Más de lo nunca imaginé y mucho menos de lo que la gente supone", evitando nuevamente concretar una cifra.
Un mensaje sobre la situación en Ceuta
La visita también dejó un momento de carácter social. A raíz de un peluche con forma de caballa que Victoria Luengo llevó al programa, Broncano recordó la denominación popular de los habitantes de Ceuta. Bardem aprovechó entonces para mostrar su respaldo a "una organización que trabaja por los derechos humanos de la gente migrante en la frontera sur" y destacó su labor en la ciudad autónoma.
El actor acudió al programa junto a Victoria Luengo con motivo del estreno de 'El ser querido', la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, que llega a los cines este viernes 11 de septiembre.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de tres toallas de baño de alta calidad más baratas del mercado: absorbentes, suaves y esponjosos
- Bruselas admite a trámite la denuncia contra España por la marginación de la red ferroviaria asturiana
- Trasladan de la cárcel de Asturias a la de Córdoba por seguridad a un miembro de 'La Santa', la banda de narcos tras el ajuste de cuentas de Llanera
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de tres de mantel y camino de mesa estampados más baratos del mercado: ideal para mesas de comedor
- Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Un conductor en sentido contrario obliga a cerrar quince minutos la Autovía de La Plata en sentido a León a la altura del túnel del Padrún
- Multado un conductor de más de 1.000 euros por echar gasolina 95, cuyo precio está muy alto, pero no llevar el papel en la guantera: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta en carretera pero llevar la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia