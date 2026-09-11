Cambio de última hora
'Supervivientes All Stars 3' debe suspender sus primeras nominaciones en su estreno
Telecinco tuvo que aplazar uno de los momentos centrales de la gala y trasladará las primeras nominaciones al próximo domingo con Sandra Barneda
Carlos Merenciano
'Supervivientes All Stars 3' arrancó este jueves en Telecinco con un imprevisto de última hora. Aunque las primeras nominaciones estaban anunciadas como uno de los grandes contenidos del estreno, la gala se quedó sin tiempo y Jorge Javier Vázquez terminó comunicando que la ceremonia completa quedaba aplazada.
La decisión deja a los 14 concursantes con unos días extra de tranquilidad. Las nominaciones se celebrarán finalmente este domingo 13 de septiembre, coincidiendo con el estreno de Sandra Barneda al frente de 'Conexión Honduras'. El programa sí pudo completar los saltos del helicóptero, el reparto de las playas y las primeras pruebas de liderazgo.
Albert Barranco se convirtió en líder de Playa Sol, mientras Omar Sánchez consiguió el mismo privilegio en Playa Luna, por lo que ambos quedaron inmunes. Además, el nuevo 'Duelo de capitanes' entre Marta Peñate y Rubén Torres sí tuvo consecuencias directas: Marta ganó y concedió la inmunidad a Yola Berrocal, mientras que Torres perdió y tuvo que nominar directamente a Alma Bollo.
Primeros poderes, pero sin nominaciones completas
La nueva mecánica de capitanes es una de las principales novedades de esta edición. Marta Peñate y Rubén Torres, ganadores de las dos primeras entregas de 'Supervivientes All Stars', no compiten por el premio, pero cuentan con poderes que pueden alterar semanalmente el destino de sus equipos.
Playa Sol quedó formada por Albert Barranco, Rosa Benito, Yola Berrocal, Asraf Beno, Damián Quintero, Lola Ortiz y Víctor Janeiro. En Playa Luna conviven Omar Sánchez, Chiqui, Ivana Icardi, Alma Bollo, Arkano, Yulen Pereira y María Jesús Ruiz. La edición comenzó así con Alma Bollo como primera nominada, pero habrá que esperar al domingo para conocer al resto de candidatos a abandonar Honduras.
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Fuente: El Periódico
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