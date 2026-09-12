Feliz y último comunicado de la hija de José Luis Gil: "Una pequeña victoria, intuición y amor"
"Has sacado las fuerzas para alegrarme y estar para mí"
Una vez más Irene Gil, hija del actor José Luis Gil, ha sido la encargada de compartir noticias sobre su padre. En esta ocasión la reaparición del queridísimo intérprete en redes sociales ha sido par aun mensaje de optimismo, de amor y cariño.
“Gracias papá… Creo que hoy has sentido al abrazarme que necesitaba un paseo, un café y una sonrisa. Después de un día tan duro como el que he tenido hoy, me has regalado una pequeña victoria. Intuición y amor. Todo el verano intentando alegrarte, llevarte a la playa, a tomar algo o a la plaza, sin éxito. Y hoy, has sacado las fuerzas para alegrarme y estar para mí. Te quiero”, ha escrito la hija del famoso actor y doblador.
La publicación ha generado numerosas reacciones de los fans de Gil, tanto por su época en 'La que se avecina' como en 'Aquí no hay quién viva'. Todos ellos recuerdan el cariño que le tienen al actor, al que esperan ver recuperado, dentro de lo posible. "Vamos presidente, mucha fuerza y mucho ánimo, que bueno es verte sonreír, estoy seguro que todos los que te ven se alegrarán un montón", ha comentado uno de los usuarios.
José Luis Gil, uno de los actores más queridos de la ficción española, sufrió un ictus isquémico en plena pandemia que le obligó a detener en seco su carrera profesional. El inolvidable Juan Cuesta de Aquí no hay quien viva y Enrique Pastor en La que se avecina vive desde entonces un proceso lento y lleno de incertidumbre. Mientras tanto, los fans continúan enviando mensajes de ánimo, recordando los inolvidables papeles de José Luis Gil y esperando con ilusión que algún día pueda regresar a los escenarios. Su nombre sigue siendo sinónimo de talento, humor y carisma, y aunque su vida haya cambiado para siempre, su legado en la televisión española permanece intacto.
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