Kiko Matamoros reaparece y carga contra Makoke por sus declaraciones sobre Hacienda: "Claro, por eso está condenada"

Kiko Matamoros no ha dudado en responder a las últimas declaraciones de su exmujer, Makoke, después de que la colaboradora asegurase que nunca había debido dinero a Hacienda y que la situación se habría producido por cuestiones relacionadas con su exmarido. A su llegada, junto a Marta, a la fiesta de cumpleaños de Kiko Hernández, el colaborador se mostró tajante al ser preguntado por estas palabras: "Claro, por eso está condenada. Está claro".

Mucho más indiferente se mostró al ser preguntado por las fotografías de la luna de miel de Makoke y Gonzalo. El excolaborador aseguró que ni siquiera había visto las imágenes y, lejos de mostrar interés por la vida sentimental de la que fue su mujer, dejó claro que es un asunto que no le preocupa y que ni siquiera había visto.

Matamoros acudió a la celebración acompañado por Marta, con quien mantiene una relación desde hace ya unos años y que, antes de acceder al interior de la fiesta, protagonizó una curiosa escena al utilizar su teléfono móvil como espejo y mirarse en varias ocasiones. La pareja llegó relajada y dispuesta a disfrutar de una noche muy especial para Kiko Hernández, que celebraba sus 50 años rodeado de amigos y compañeros.

Precisamente, Kiko dedicó unas palabras de cariño a su amigo y compañero de profesión, destacando la relación que les une después de tantos años: "Nos llevamos bien, nos queremos, son muchos años que nos conocemos", aseguró, resaltando especialmente su fidelidad y la importancia que concede a la amistad, el respeto y el cariño por encima de compartir trabajo.

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Una celebración en la que volvió a dejar patente que, pese al paso del tiempo, no tiene intención de guardar silencio cuando se le pregunta por las declaraciones de Makoke. Eso sí, ante las imágenes de la luna de miel de su exmujer, optó por restarles importancia y aseguró que ni siquiera se había molestado en verlas.