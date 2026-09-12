Marta López habla sobre su relación con Kiko Hernández: "Tenemos el amor, tenemos niños y tenemos de todo"
La colaboradora desvela qué es lo que más valora de Kiko
Marta López no ha querido faltar a la celebración de los 50 años de su gran amigo Kiko Hernández, una fecha muy especial que el colaborador ha celebrado rodeado de sus seres queridos. A las puertas de la fiesta sorpresa, Marta atendía a la prensa con la ilusión de acompañar al que considera un auténtico hermano, aunque advertía entre risas que tenía que entrar rápidamente para que el cumpleañero no la viese antes de tiempo.
Después de 25 años de amistad, Marta desvela qué es lo que más valora de Kiko: "Yo le quiero muchísimo, ya sabéis que Kiko forma parte de mi vida, es como un hermano para mí, el padrino de mi hijo y después de 25 años aquí seguimos", aseguraba, dejando claro que seguirá a su lado siempre. Una relación que va mucho más allá del ámbito profesional y que ambos han mantenido a lo largo de los años.
A la hora de hablar de lo que tienen en sus vidas, Marta lo tiene claro: tanto ella como Kiko pueden considerarse afortunados. "Yo tengo el amor, él tiene el amor, tenemos niños, tenemos de todo", afirmaba, restando importancia al dinero y asegurando que, aunque hay que seguir trabajando para conseguirlo, lo verdaderamente importante es contar con salud para poder seguir adelante.
Precisamente, la salud y la felicidad fueron los dos grandes deseos que la colaboradora pidió para Hernández en su 50 cumpleaños: "¿Qué es lo que más le deseo? Salud y que sea feliz", confesaba. Una declaración de cariño que resume a la perfección la estrecha relación que mantienen y que demuestra que, para ella, después de tantos años de amistad, lo importante no es lo material, sino poder seguir compartiendo la vida junto a las personas que quiere.
- Multado un conductor de más de 1.000 euros por echar gasolina 95, cuyo precio está muy alto, pero no llevar el papel en la guantera: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Los asturianos del Imserso podrán irse a Benidorm en la nueva temporada, aunque con estancias más cortas: consulta las fechas y los precios
- Trasladan de la cárcel de Asturias a la de Córdoba por seguridad a un miembro de 'La Santa', la banda de narcos tras el ajuste de cuentas de Llanera
- El colectivo 'Fiestes Populares' denuncia una agresión 'fascista' en su caseta de la Catedral de Oviedo: uno de los heridos es el exconcejal de Somos Rubén Rosón
- Bertín Osborne visita a los policías y bomberos de Oviedo antes de su concierto en La Ería: 'Quedó contento y sorprendido con las instalaciones
- El tremendo susto de dos operarios de telefonía en Teverga: un oso les impedía bajar del repetidor donde trabajaban
- Marino González, promotor del festival: 'El Boombastic se queda para siempre en Llanera y el del año que viene será el mayor de su historia
- Fallece en Oviedo a los 56 años Enrique Blanco, arquitecto que diseñó la reforma de Trascorrales