Marta López habla sobre su relación con Kiko Hernández: "Tenemos el amor, tenemos niños y tenemos de todo"

Marta López no ha querido faltar a la celebración de los 50 años de su gran amigo Kiko Hernández, una fecha muy especial que el colaborador ha celebrado rodeado de sus seres queridos. A las puertas de la fiesta sorpresa, Marta atendía a la prensa con la ilusión de acompañar al que considera un auténtico hermano, aunque advertía entre risas que tenía que entrar rápidamente para que el cumpleañero no la viese antes de tiempo.

Después de 25 años de amistad, Marta desvela qué es lo que más valora de Kiko: "Yo le quiero muchísimo, ya sabéis que Kiko forma parte de mi vida, es como un hermano para mí, el padrino de mi hijo y después de 25 años aquí seguimos", aseguraba, dejando claro que seguirá a su lado siempre. Una relación que va mucho más allá del ámbito profesional y que ambos han mantenido a lo largo de los años.

A la hora de hablar de lo que tienen en sus vidas, Marta lo tiene claro: tanto ella como Kiko pueden considerarse afortunados. "Yo tengo el amor, él tiene el amor, tenemos niños, tenemos de todo", afirmaba, restando importancia al dinero y asegurando que, aunque hay que seguir trabajando para conseguirlo, lo verdaderamente importante es contar con salud para poder seguir adelante.

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Precisamente, la salud y la felicidad fueron los dos grandes deseos que la colaboradora pidió para Hernández en su 50 cumpleaños: "¿Qué es lo que más le deseo? Salud y que sea feliz", confesaba. Una declaración de cariño que resume a la perfección la estrecha relación que mantienen y que demuestra que, para ella, después de tantos años de amistad, lo importante no es lo material, sino poder seguir compartiendo la vida junto a las personas que quiere.