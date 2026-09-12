Paula Echevarría sorprende y acapara todas las miradas en Vitoria con un espectacular look rojo
La actriz asturiana ha desfilado por la alfombra naranja con un espectacular vestido de corte sirena inspirado en una flor de amapola
EP
Paula Echevarría se ha convertido en una de las grandes protagonistas del Festival de Televisión de Vitoria. La actriz ha aterrizado en el FesTVal para presentar su nueva serie, 'A la deriva', y lo ha hecho acompañada por sus compañeros de reparto, Daniel Grao, Adelfa Calvo y Lucía Guerrero, con quienes ha posado ante los medios en una jornada marcada por la ilusión y el cariño del público.
Radiante y sonriente, Paula ha acaparado todas las miradas sobre la alfombra naranja con un espectacular vestido de corte sirena inspirado en una flor de amapola. Una elección que realzaba su figura y con la que la intérprete volvió a demostrar su habitual elegancia. Junto a sus compañeros, posó para la prensa en una fotografía de grupo antes de protagonizar también algunas instantáneas en solitario, siempre con una gran sonrisa.
Pero, sin duda, uno de los momentos más especiales de la jornada fue el encuentro de Paula con sus fans. La actriz no ha dudado en detenerse para firmar autógrafos, saludar y hacerse selfies con quienes la esperaban.Cercana y de lo más cariñosa, incluso se ha implicado personalmente para que las fotografías quedasen perfectas, llegando a coger el teléfono móvil de una de las mujeres para buscar el mejor ángulo y conseguir así la instantánea.
Un día muy especil para la actriz, que ha disfrutado al máximo de esta presentación de 'A la deriva' junto a sus compañeros de reparto y del calor del público. Feliz y cercana, la actriz ha dejado claro que mantiene intacta esa conexión con sus seguidores que, una vez más, han querido demostrarle todo su cariño en una cita tan importante para ella.
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