El programa de Emma García caza a a Daniella Bustamante junto a su madre Paula Echevarría en una clínica estética: "Se ha convertido en uno de los grandes referentes de lifestyle en España"

El pasado 17 de agosto fue un día marcado en rojo y grabado con letras de oro en el calendario de Paula Echevarría y David Bustamante, ya que su hija Daniella cumplió 18 años. Una mayoría de edad que llega en un momento especialmente complicado tanto para la protagonista del día como para el resto de su familia por el reciente fallecimiento -el pasado 30 de julio- del padre de la actriz, Luis Ángel Echevarría, al que tanto ella como su nieta estaban muy unidas y cuya ausencia será especialmente dolorosa en una fecha muy especial en la que, lejos de grandes celebraciones, la cumpleañera sopló las velas en la intimidad en Candás (Asturias) rodeada de sus seres queridos.

Hija de dos de los rostros más populares de nuestro país, Daniella ha crecido acostumbrada a las cámaras y a enorme expectación mediática que despierta cada uno de los movimientos de sus padres; de ahí que consciente de que su 18 cumpleaños marcaría un antes y un después en su vida haya dado varios pasos en los últimos tiempos para que su 'despixelización' y su 'salto definitivo' a la fama no supusiese el impacto esperado.

Abriéndose camino como influencer en redes sociales, donde ya cuenta con más de 46.000 seguidores en Instagram y 54.000 en TikTok, Daniella no quiere seguir los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo por el momento -aunque sí es una apasionada de la moda- y como ha revelado ella misma, va a estudiar un grado de Marketing y Relaciones Públicas en una Universidad madrileña con el apoyo incondicional tanto del cantante como de la actriz, con los que tiene una maravillosa relación de la que han presumido en numerosas ocasiones.

Tal y como cuentas desde el programa Fiesta, que presenta Emma García en las tardes del fin de semana en TelecincoDaniella ha despertado un enorme interés en las revistas del corazón y las plataformas digitales, coincidiendo este salto al foco mediático con una nueva e importante etapa vital, ya que Daniella acaba de iniciar sus estudios universitarios en el grado de Marketing y Relaciones Públicas.

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Pero, hay más. 'Fiesta' ha mostrado en exclusiva unas imágenes en las que puede apreciarse la complicidad que existe entre ambas saliendo juntas de una conocida clínica estética hace tan solo unos días. "Daniella, que ya ha mostrado en redes sociales su interés por los cuidados personales, cuenta con el mejor aval posible, ya que Paula Echevarría se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes referentes de lifestyle en España".