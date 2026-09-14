Mar Flores habla de la nueva etapa de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio tras el nacimiento de su hija Tessa: "Necesitan descansar"

Mar Flores está viviendo con especial ilusión la llegada de su nieta Tessa, hija de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio. La modelo ha podido compartir recientemente un rato con su hijo en el marco de la Fórmula 1 y, muy cercana, ha desvelado cómo están llevando ambos estos primeros días con la pequeña, marcados por la emoción, el cansancio y una nueva rutina familiar.

"No, muy bien. Muy bien, la verdad. Ellos están respetando sus horarios porque necesitan descansar, es todo como muy intenso en este momento, pero es una belleza ver que crece la familia", ha explicado Mar, que se ha mostrado encantada con la llegada de la pequeña y con esta nueva etapa que atraviesa la familia.

La modelo también se ha alegrado de haber podido coincidir con Carlo a pesar de que tanto él como Alejandra están completamente volcados en el cuidado de su hija. "Pobre, sí. Están un poco hasta arriba", ha reconocido con una sonrisa, dejando entrever el cansancio propio de estos primeros días de adaptación a las nuevas rutinas.

Una llegada que ha despertado también la curiosidad por saber a quién se parece Tessa. Sin embargo, no se atreve todavía a decantarse por ninguno de sus padres. "No te sé decir, la verdad, no te sé decir", ha confesado cuando le han preguntado por el parecido de la pequeña.

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Así, mientras Carlo Costanzia y Alejandra Rubio se adaptan a esta nueva etapa familiar junto a Tessa, Mar Flores disfruta de la felicidad de ver cómo la familia continúa creciendo y de poder compartir estos momentos tan especiales con su hijo y su nieta.