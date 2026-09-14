Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Pendiente de diagnóstico

Pipi Estrada, preocupado por su salud tras someterse a una biopsia: "Estoy un poco acojonado"

El colaborador de 'Fiesta' espera los resultados después de que una herida que no cicatrizaba obligara a los médicos a realizarle nuevas pruebas.

Pipi Estrada en 'Fiesta'

Pipi Estrada en 'Fiesta' / Telecinco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Pipi Estrada atraviesa unos días de incertidumbre después de haberse sometido a una biopsia por una herida que no terminaba de curarse. El periodista deportivo reconoció públicamente su preocupación antes de conocer el resultado de las pruebas: "Estoy un poco acojonado. Me van a realizar una biopsia para ver por qué no se cura esa herida".

Ya en 'Fiesta', Estrada explicó que inicialmente pensó que se trataba de la picadura de algún insecto, pero terminó acudiendo al dermatólogo al comprobar que alrededor de la lesión había aparecido "como un cráter". Tras examinarla con un dermatoscopio, el especialista decidió realizar la biopsia, un procedimiento que obligó además a darle dos puntos.

El colaborador tendrá que esperar todavía varios días para conocer el diagnóstico definitivo. "Conoceré los resultados en 7 u 8 días. Tengo esa incertidumbre… Vamos a ver qué sale de todo esto", explicó, insistiendo en que intenta afrontar la situación con optimismo pese a la lógica preocupación.

"Siempre te queda esa incertidumbre"

"Soy una persona positiva, pero siempre te queda esa incertidumbre hasta que te dan los resultados", reconoció Estrada. Por ahora, no existe un diagnóstico confirmado, por lo que habrá que esperar al análisis de la muestra para conocer el origen exacto de la herida.

Noticias relacionadas y más

El periodista ya había intentado tranquilizar a sus seguidores antes de someterse a la prueba. "Seguro que salgo adelante. No es habitual que venga al doctor, gracias a Dios", aseguró en sus redes, mientras permanece pendiente de las conclusiones médicas.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos cortinas de lujo estilo hotel para el salón: translúcido y con una caída suave
  2. Luz verde la DGT al papel por el que los nacidos nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el carnet de conducir el próximo año
  3. El adiós a la baliza v-16 llega al Congreso: 'reflexión' la DGT tras la enmienda
  4. Multado con 200 euros un conductor que puso la baliza v-16 pero no la espuma obligatoria: la Guardia civil extrema la vigilancia
  5. Un matrimonio de policías fuera de servicio detienen a un fugitivo de la justicia... en el llagar 'El Fugitivo' de Gijón
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para consguir el juego de seis toallas de ducha en marfil más barato del mercado: puro algodón y secado rápido
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos manteles de lino para comedor más baratos del mercado: para mesas grandes
  8. Se pone a chillar en una calle de Gijón, la policía acude a hasta él y al ir a darle la documentación saca tres envoltorios con cocaína

Luz verde de la DGT a la nueva norma para motoristas y la obligación de llevar la R22 antes de octubre: multa de 200 euros si no se compra antes de ocutbre

Luz verde de la DGT a la nueva norma para motoristas y la obligación de llevar la R22 antes de octubre: multa de 200 euros si no se compra antes de ocutbre

Avilés moviliza a medio centenar de personas para combatir la soledad no deseada: "Es un fenómeno complejo"

Avilés moviliza a medio centenar de personas para combatir la soledad no deseada: "Es un fenómeno complejo"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la herramienta multifunción de mano para serrar, cortar, raspar y lijar más barata del mercado: para trabajar madera, metal, plástico y mucho más

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la herramienta multifunción de mano para serrar, cortar, raspar y lijar más barata del mercado: para trabajar madera, metal, plástico y mucho más

Marlaska inaugura el cuartel de Mieres: "La obra ha tenido complicaciones, pero hoy contamos con un edificio moderno, eficiente y funcional para la Guardia Civil"

El derbi asturiano se pone a precio de competición europea: hasta 130 euros por una entrada

El derbi asturiano se pone a precio de competición europea: hasta 130 euros por una entrada

Multado un conductor de más de 200 euros por echar gasolina 95, que se va a encarecer en las próximas horas, pero no llevar visible la v-19 obligatoria en la gasolinera: la Guardia civil extrema la vigilancia

Multado un conductor de más de 200 euros por echar gasolina 95, que se va a encarecer en las próximas horas, pero no llevar visible la v-19 obligatoria en la gasolinera: la Guardia civil extrema la vigilancia

El termómetro se dispara en el Suroccidente: 37 °C en Ibias y 33 °C en Tineo

El termómetro se dispara en el Suroccidente: 37 °C en Ibias y 33 °C en Tineo

Corvera despide sus fiestas con un balance "altamente positivo": 20.000 personas vieron los fuegos y más de 4.000 comensales por las calles

Corvera despide sus fiestas con un balance "altamente positivo": 20.000 personas vieron los fuegos y más de 4.000 comensales por las calles
Tracking Pixel Contents