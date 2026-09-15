David Bustamante lanza una petición tras la mayoría de edad de su hija Daniella: "Se merece una vida lo más normal y tranquila"

David Bustamante ha salido en defensa de su hija Daniella después de que, tras alcanzar la mayoría de edad, hayan aumentado el interés y las imágenes de la joven. El cantante, que siempre ha tratado de preservar su intimidad, ha pedido que se respete esta nueva etapa de su vida y ha dejado claro que lo único que desea es que pueda vivirla con normalidad.

"Bueno, realmente ya sabéis que no soy muy amigo de eso, que intenten no ser lo menos invasivos posible, porque sería justo que ella tuviera una vida y una adolescencia, o el principio de la madurez lo más normal y tranquila posible, que bien se lo merece", ha asegurado. Sobre cómo debe afrontar ahora su exposición pública, ha explicado que será ella quien decida qué camino seguir: "Es ella la que tiene que decidir y hacer sus cosas, tiene su personalidad, pero bueno lo importante es que haya respeto por parte de todos".

Consciente de que la mayoría de edad ha despertado una mayor curiosidad sobre la joven, el artista ha reconocido que también tiene sus propios intereses y que será ella quien marque sus límites. "Sabemos que al final es una niña de 18 años y que ya está, es normal que tengan ahora la inquietud porque acaba de cumplir su mayoría de edad. Ella también pues le gustan las redes y las cosas, pero bueno ella ya verá. Lo que quiero es que sea feliz y que tenga una vida lo más normal posible", ha señalado.

Más allá de su faceta familiar, el intérprete también ha hablado de sus próximos proyectos profesionales y se ha mostrado encantado con la llegada de Shakira a Madrid. "Divinidad total, muy bien. Shakira es muy grande, que vengan a España los artistas de esa talla siempre es positivo", ha afirmado, destacando que la colombiana esté llenando estadios: "Con lo que cuesta llenar un teatro y anda llenando estadios. No, no, muy bien, lo merece. Es una de las grandes". De hecho, no ha dudado en reconocer que estaría encantado de compartir escenario con ella: "Hombre, por supuesto, allí donde me llamen los grandes artistas, compañeros, amigos, estaremos. Sabéis lo mucho que amo mi trabajo y la música, así que sería un placer".

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Además, se encuentra inmerso en los preparativos de El Zorro, el musical que protagonizará a partir de diciembre en el Teatro La Latina. Para él, ponerse en la piel de Diego de la Vega supone "un regalo" por los valores del personaje, entre ellos "la alegría, la lealtad y la justicia". Una personalidad con la que asegura sentirse identificado: "Soy una persona alegre. Mi madre me decía siempre que era un abogado de pobres, o sea que me olvido de mí muchas veces por defender lo que creo que es justo". El montaje, que contará con una banda sonora de Gipsy Kings, le permitirá además regresar al teatro musical, una disciplina que, tal y como ha reconocido, "me abrazó para siempre".