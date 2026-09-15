Lucas, feliz con el resultado de la reconstrucción de su nariz: "Ya soy otra persona"

Lucas continúa avanzando en su recuperación después de la compleja reconstrucción nasal a la que se ha sometido y que ha marcado una nueva etapa en su vida. Ayer, el programa 'Y ahora Sonsoles' abordaba precisamente la evolución de su intervención y explicaba que los retenedores que lleva en la nariz todavía tendrán que permanecer unas semanas más. Paloma García Pelayo apuntaba que necesitaría "un par de semanas más" porque, aunque todo evoluciona favorablemente, el proceso requiere algo más de tiempo. Isabel González, por su parte, aseguraba haber hablado con el doctor Ángel Martín, quien le habría explicado que en reconstrucciones tan complicadas la recuperación puede ser más lenta y que los retenedores son fundamentales para sujetar la nueva estructura nasal.

En este contexto, el protagonista ha acudido a una nueva revisión en Barcelona y ha querido compartir cómo está siendo su evolución. Con optimismo, ha asegurado que todo marcha según lo previsto y que se encuentra satisfecho con el resultado. "Pues nada, que va todo muy bien y que tengo todo bastante sano y ya en octubre pues me quitan los retenedores, los respiradores que tengo para que cicatrice bien del todo. Estoy muy contento", ha explicado.

Una evolución que también ha supuesto para él un importante cambio en su día a día y en la forma en la que se ve a sí mismo. Al hablar del resultado de la intervención y de cómo se encuentra actualmente, no ha dudado en mostrar su enorme agradecimiento al especialista que ha llevado a cabo el proceso. "Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos, ya soy otra persona comparado con antes nada más que con lo que me ha hecho. Yo le digo que para mí es un ángel, un ángel, mi ángel, un ángel porque es un ángel, la verdad", ha reconocido emocionado.

La recuperación física se produce además en un momento en el que también está haciendo frente a una situación personal especialmente delicada. Ayer, desde 'Y ahora Sonsoles', el cantante señalaba que le preocupa especialmente lo que se ha comentado en redes sociales sobre sus hijos y que le habían afectado algunas de estas informaciones. Según ha explicado en el programa, habría tenido que hablar con ellos ante la repercusión de lo publicado.

Polémica con Andy

En cuanto a su conflicto con Andy, la situación continúa abierta y, tal y como se explicó en el espacio, el tiempo podría terminar poniendo cada cuestión en su sitio. Desde el programa se apuntaba que el artista considera que "igual el día de mañana la verdad saldrá" y confía en que el paso del tiempo permita aclarar los acontecimientos y poner fin a los conflictos.

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Además, Lorena Vázquez señalaba que Andy estaría hablando con sus abogados y que estaría dispuesto a solicitar auditorías para comprobar la gestión económica realizada durante estos años, incluidas cuestiones relacionadas con los ingresos generados a través de las plataformas digitales.