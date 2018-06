"Texas" suena de nuevo en Gijón

Después de 26 años desde su última actuación en Gijón, la banda escocesa "Texas" vuelve a la Laboral. Y lo hace como si no hubiese pasado el tiempo: el estilo de su vocalista, Sharleen Spiteri, sigue intacto con pelo corto, camiseta y pantalones anchos, y su música es fiel al sonido que le catapultó a la fama. El grupo, referente del pop-rock mundial, llenará hoy, a las 20.30 horas, el patio del butacas del teatro: 1.426 localidades. "Texas" regresa a Asturias para presentar su último disco, "Jump on Board", pero también para repasar lo mejor de su exitosa carrera musical.

"I don't want a lover" o "Say what you want", dos de sus temas más conocidos, levantarán al público de la Laboral. Su último concierto en la región fue en el mismo escenario en 1992. Entonces, "Texas" no estaba acompañada por Eddie Campbell, Tony McGovern, Michael Bannister y Ross McFarlane, miembros ahora de la banda. Continúan por su parte Sharleen Spiteri (voz y guitarra), Ally McErlaine (guitarra) y Johny McElhone (bajo).

Su estilo ha ido cambiando desde el pop-rock con influencias sureñas de su primer disco al pop melódico más comercial de sus últimos trabajos. La película de Wim Weenders fue la que les inspiró para bautizar a la banda, que vivió uno de los mejores momentos en 1997 con el lanzamiento de su álbum "White on blonde". Con él llegaron al número uno de la lista musical del Reino Unido. Este trabajo se convirtió en su mayor éxito de ventas, logrando seis veces el platino en Reino Unido con más de 1.800.000 copias vendidas. Sus siguientes discos también alcanzaron gran éxito: "The Hush", publicado en 1999, alcanzó el número uno; y "Greatest Hits", lanzado en el 2000, consiguió ser seis veces disco de platino.