"Espero que Asturias se enganche al Rap"

Diego Bottamino, más conocido en el mundo del "freestyle" como "Botta", es el único representante asturiano que competirá este sábado, junto a otros cinco rivales, por el último puesto en la Final Nacional de Red Bull. El "freestyle" es una modalidad en la que dos personas compiten improvisando rimas a lo largo de una batalla tratando de mostrar mayor virtuosismo que el rival. Este gijonés de nacimiento, pero residente en Madrid, espera que el evento de la "pelea de gallos", que se estrena en Metrópoli, sirva para que Asturias consiga impulsarse en esta modalidad.

- ¿Cuál es su vinculación con Gijón?

-Yo soy asturiano, nacido allí, toda mi familia es de allí. Mi madre es de Gijón, mi padre de Pravia y, bueno, mis padres cuando me iban a tener llevaban ya tiempo viviendo en Madrid pero los dos son de allí, y querían que fuese asturiano de nacimiento. Cuando mi madre estaba embarazada de siete meses, subieron a Gijón, esperó a dar a luz y a los dos meses ya vino a vivir a Madrid porque tenían ya la vida hecha aquí. Siempre que puedo voy para allá, tengo la familia allí, todas las vacaciones las paso allí, soy más del Sporting que persona. A mí cuando me preguntan, yo soy asturiano.

- ¿Por qué sale siempre con la camiseta del Sporting en las batallas?

-El Sporting es algo de lo que estoy muy orgulloso. Todo el mundo de Gijón al que le gusta el fútbol está muy orgulloso de su equipo, y es algo que a mí me da fuerza. Me gusta representar el Sporting, y las batallas es algo que ve mucha gente; siempre me la pongo porque es algo que me hace distinto. La gente sabe que soy del Sporting.

- Es el primer año que "La última oportunidad" se celebra en Gijón, ¿qué espera de la ciudad y el público? ¿Considera que se van a volcar?

-Con el tiempo que lleva sin haber nada ahí, la última fue en Avilés en 2007, yo creo que la gente va a tener muchas ganas. Espero un apoyo conmigo especial, pero también espero que griten a todos los compañeros por igual. Yo voy a subir con la camiseta del Sporting, como llevo subiendo en todos los escenarios de España, pero espero que no haya un trato especial hacia mí. Yo creo que el público va a gritar a todos.

- ¿Con el apoyo de la gente de la ciudad se ve como favorito?

-Soy el que juega en casa, y normalmente el que juega en casa parte con una pequeña ventaja. Ya te digo, espero un público neutral pero sí me veo como uno de los favoritos, seguro.

- ¿Cree que este evento puede servir de impulso para el "freestyle" gijonés y asturiano?

-Pasa en otros muchos sitios de España, que puede haber mucho potencial, pero al ser menos gente y no haber hábito de la cultura del rap es difícil que salga hacia fuera. Teniendo la misma carrera que tengo ahora, si en lugar de haber vivido en Madrid hubiese vivido en Gijón, muy probablemente no estaría donde estoy ahora porque lo que falta es el impulso. Espero que a partir de aquí salga gente que se enganche un poco más y que apueste por ello.

- ¿Qué considera que se necesita para dar ese impulso y competir con el resto del país?

-Se necesita un poco de visibilidad dentro de la ciudad. Se necesita que ahora, cuando sea la Red Bull, a la gente de allí le guste, se animen a hacer más batallas y eventos y que el público se anime a acercarse a eso. Así es como se va creciendo.

- El verano en Gijón tiene una gran cantidad de eventos, ¿realizar "La última oportunidad" aquí es una buena apuesta para atraer al público joven?

-Creo que es muy buena opción para conocer Gijón. Te pongo mi ejemplo: mis amigos de Madrid, la gran mayoría, no han estado nunca, y estoy seguro de que cuando vayan ahora van a volver porque tenemos una ciudad preciosa. Mucha gente que viene de fuera con el aliciente de las batallas va a disfrutar de Gijón con el Metrópoli y la "Semana negra".

- ¿Le veremos con algo especial este sábado además de la camiseta del Sporting de Gijón?

-Estoy moviendo hilos ya, no sé si voy a llevar la camiseta con el "Siempre Quini" detrás, o la camiseta de los hermanos Castro, una camiseta que sacó el Sporting de edición especial. Estoy viéndolo todavía, pero lo más probable es que sea con el "Siempre Quini" .