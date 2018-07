Sol Celta de Avilés contra la tormenta

Al final, como si de un cuento mágico se tratase, el VII Sol Celta apareció después de la tormenta. La intensa lluvia que cayó durante toda la tarde d e ayer en Avilés amenazó con aguar el inicio de un festival que llena varias plazas y calles del centro histórico con conciertos, animaciones para los más pequeños y teatro a pie de calle. A pesar de que la meteorología obligó a cancelar algunos eventos y a posponer otros -el concierto de "Voronya Balcan Trippers" se aplaza al viernes a las 13.00 horas-, la lluvia amainó y dio un respiro a los avilesinos que se acercaron a disfrutar del evento.

Carlos García, promotor del Sol Celta no dejaba de decir: "Va a parar de llover". Y no le faltaba razón. El pregón festivo comenzó en la plaza de Carlos Lobo con dos horas de retraso, pero no defraudó a los presentes. El actor José Busto logró conmover a sus paisanos evocando la magia del festival. "Tomen conciencia de los ritmos, déjense llevar, emociónense, compartan y presencien historias de otras épocas, acérquense de una manera más sincera a nuestra cultura, unan sus manos al ritmo de la danza prima de sus corazones y permítanse arder al calor del séptimo Sol Celta", dijo Busto.

Anteriormente, el actor también quiso comentar lo que supone para él este festival. "El evento es el que más me gusta de todos los que hay en el verano avilesino. La programación se ha ampliado y los escenarios están muy bien. Espero que la gente lo llene y lo disfrute, y entienda que este festival es un privilegio para la ciudad de Avilés", señaló el pregonero bajo la lluvia.

El pasacalles del grupo "Los Gascones" y los conciertos nocturnos de "Les Viudines", "Zapica" y "D' Urria" lograron levantar el ánimo y amenizar la jornada con música en lugares céntricos como la plaza de Carlos Lobo y la calle del Sol

El palacio de Valdecarzana también acogió ayer el estreno del vídeo "La Lienda" del grupo folclórico "D' Urria'". El autor del videoclip, Héctor Menéndez, esperaba tranquilo el visionado del vídeo. "'La Lienda' es mi primer proyecto de ficción. Tiene una primera parte de introducción cinematográfica y una segunda parte donde aparece la narración propia de la canción", señaló el joven. El videoclip se centra en los primeros días de la Guerra Civil española recreada por el grupo 'Frente del Nalón'. "Tuve la oportunidad de conocer al grupo ( 'Frente del Nalón') y son muy acertados a la hora de recrear ambientes; además no solo participaron como actores sino también como asesores históricos", finalizó Menéndez

El festival Sol Celta solo acaba de empezar. Hoy la jornada vuelve a ser intensa en el centro de la ciudad. Los puestos del mercado celta abrirán a las 12.00 horas. El teatro en la calle del Sol a las 19.30, además de los conciertos en la calle bien entrada la tarde llenarán de música el casco histórico de la villa. Eso sí, los avilesinos mirarán al cielo esperando una tregua.