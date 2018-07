Verano de Ciencia para los más brillantes

"Pienso que es importante empezar con la investigación desde pequeños, familiarizarse con la metodología antes de comenzar la etapa universitaria", subraya Marián Rojas, estudiante de primero de Bachillerato y una de las participantes en la novena edición de los Campus Científicos de la Universidad de Oviedo. Proveniente de Granada, Marián Rojas forma parte del primer turno de los campus, integrado por 30 estudiantes llegados de múltiples puntos de España.

Durante la primera semana de julio, estos jóvenes podrán aprender la metodología de investigación de los profesionales de la Universidad de Oviedo. Las actividades se subdividen en cuatro grupos: paraíso natural, bases científicas de las investigaciones criminalísticas, creación de objetos inteligentes y viaje al centro de la célula. De esta manera, los participantes podrán explorar la rama más interesante de cara a sus futuros estudios. "He escogido las actividades de criminalística por las prácticas que conlleva. Me gustaría estudiar biología y trabajar en la policía científica", explica Alejandro Suárez, de Las Palmas de Gran Canaria.

No todos han tenido la misma suerte a la hora de elegir las actividades en las que participarán. "Me tocó paraíso natural, que está muy relacionado con la geología. Aunque no era mi primera opción, estoy contenta, el conocimiento de cualquier tipo no se debe despreciar", enfatiza Isabel Alarcón, una alicantina cuya vocación se orienta hacia la biotecnología.

A pesar del enorme peso que los estudios tienen en estos campus, no parecen representar el único aliciente para los estudiantes. "Conocer gente de toda España será muy bueno para abrirnos la mente. Esto es una parte muy importante de nuestro aprendizaje", afirma Rojas. Y Alarcón no duda en puntualizar: "En el pueblo sólo tengo a mis primos y al profesor; esto será una experiencia social muy importante para mí".

Algunos de ellos, caso de Alejandro Suárez, acuden a Asturias conocedores de lo que se encontrarán. "Pedí venir aquí porque había estado con mis padres y tenía muchas ganas de volver", confiesa este estudiante canario. Precisamente, ésa es una de las ideas de este campus: abrir las puertas de la Universidad de Oviedo a nuevos estudiantes, tal y como explicó ayer el Rector, Santiago García Granda, durante el discurso de apertura: "Las cosas no se hacen con el pasado; nuestra institución depende de vosotros, que representáis el futuro".

Según el Rector, "la Universidad está envejecida y necesita nuevo talento que nos permita superar los problemas económicos y administrativos del sistema".

Con este espíritu de poner ladrillos de cara al futuro, los campus científicos de la Universidad de Oviedo se prolongarán durante el mes de julio, con grupos de 30 jóvenes "investigadores" que se sumarán cada semana.