Teatro contra la enfermedad

La enfermedad de Chiari y la de Siringomielia tienen parecidos síntomas. Patologías raras y muy serias. Esos síntomas tienen que ver con mareos, problemas de memoria, vértigos, cefaleas y visión doble. Justo lo contrario a una situación convencional sobre un escenario.

Por eso el reto es tan arriesgado. Y ese reto teatral tendrá lugar hoy en Oviedo. El Grupo de Teatro Terapéutico ChySPA, que dirige el médico José Manuel Fernández Vega, interpretará junto a un grupo de miembros del Centro Social de Personas Mayores Pumarín, la tragedia ''El otro lado de las horas'', en el Teatro Pumarín, del barrio ovetense. Será a las siete de la tarde, y con entrada libre para el público.

Es una forma, dicen sus protagonistas, de "dar a conocer su enfermedad", luchando contra todas las barreras que esa enfermedad impone.

"El otro lado de las horas" es la historia de una persecución social, con morajeja. Se trata, en esencia, de una obra dividida en tres actos, donde empezaremos siendo testigos de la cotidianeidad de la vida de una adolescente y su familia; una vida que pronto se verá alterada por las sombras oscuras del miedo, la intimidación, el acoso y el posterior deshonor de su detención. Y, como resultado final, la permanente privación de libertad.

HÉROES ANÓNIMOS

Para continuar, se representará la persecución de masas encarnada por la protagonista y su tía materna, que mantendrán un emotivo diálogo separadas por una alambrada de confinamiento, sirviendo como metáfora de la cercanía de la lejano. En el monólogo final el protagonista masculino, denunciará y pedirá respuestas a los asesinos a la vez que invita al público a reflexionar sobre el genocidio.

LA NUEVA ESPAÑA vivió en la tarde de ayer el ensayo general de la obra que se representará hoy. En escena, más de una docena de actores y actrices amateurs, de diferentes edades pero con coincidencia en la necesidad de reivindicar que la sociedad no se olvide de las enfermedades raras.

''Muchas veces percibimos que se nos menosprecia por tener una enfermedad, creen que no vamos a dar la talla. Se debe valorar nuestro esfuerzo y no infravalorarnos sin ver la labor que llevamos a cabo'', denuncia la presidenta de la Asociación por los síndromes de Chiari y Siringomielia del Principado, Dulce González.

Los actores de la obra usan el teatro como una herramienta para mejorar su autoestima porque les ayuda a sobreponerse a la depresión y superar miedos. Y lo que es más importante para ellos, evitar el aislamiento.

''Cuando tenemos una enfermedad rara pensamos que somos únicos y no, no estamos solos, compartir tu dolencia con los demás siempre ayuda'', añade Dulce González, la misma que apunta que quienes padecen estas enfermedades ejercitan, a través del teatro, la mejora de la concentración, memorización, expresión y vocalización, todo ello de forma divertida, aunque la obra de teatro escogida para este año no sea precisamente una comedia.

"Cuando un afectado sube al escenario, éste crece como persona, se ve más capaz, y crece también su autoestima. Es una terapia muy efectiva''. Chiari y la Siringomielia presentan síntomas tan comunes que a vceces se tarda hasta 14 años en llegar al diagnóstico definitivo.