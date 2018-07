"Despistaos"espabila avilés en una noche de pop

Avilés vivió ayer una noche mágica de pop. Muchos de los artistas españoles más destacados del momento pusieron a bailar a la plaza de España en un gran concierto que se prolongó hasta bien entrada la noche. Muchos se entregaron a "Despistaos", uno de los grupos de moda, que abrió el espectáculo entre vítores y vídeos con el móvil. "Venimos por ellos", reconocieron muchos de los asistentes.

De todas formas, el público estaba dividido en cuanto a preferencias. Algunos lo tenían claro, como Diego Pereira y Pablo Hevia, que asistían únicamente por la presencia de "Despistaos", como Rosalía Bardón: "Estoy aquí por ellos. Ya he ido a verles a León y allí esperé una hora". Parece que ha hecho pleno, ya que la banda tan solo estará en estos dos conciertos de la gira, organizada por Cadena Dial. "Este concierto es el último que hacemos en principio, y la verdad es que ambos han sido muy divertidos, a pesar de la lluvia. Si la gente se queda, nosotros nos quedamos", decían los artistas, antes de salir al escenario. Eran conscientes de que eran uno de los platos fuertes de la noche, y que mucha gente les esperaba con ganas. "Hacía mucho que no veníamos por aquí , la pena es que hoy solo tocamos cinco canciones en acústico", comentaban.

Otros asistentes, como Susana González o Ayesha Tejedor, esperaban con ansia a Fredi Leis. "Llevamos desde las ocho esperando sólo por él", declaraban. Otros, como Adrián Magadán, Lucía Menéndez y Ana Casado, ampliaban un poco su catálogo. "Estamos esperando a 'Despistaos', pero también a Marta Soto, que está muy de moda, y a Nabález", aclaraba Magadán.

A muchos, el concierto les pillaba por sorpresa, como por ejemplo, a Dady Álvarez, que paseaba por el centro de Avilés con su familia cuando se toparon con el escenario. "Hemos visto esto, y nos hemos quedado a ver que hay", explicaba.

Por otro lado, los artistas estaban encantados de visitar la ciudad. "En cuanto he llegado he ido a comerme un cachopo. Eso sí, luego he tenido que irme a correr en lugar de hacer turismo", bromeaba Moisés Losada. "Aunque el clima sea frío la gente es muy calurosa y nos dan mucho cariño. Son gente muy buena y se nota buena energía", declaraba Lorena Gómez, quien ya había visitado la comarca en otras ocasiones.

A pesar de la llovizna, el público esperó paciente a que dieran las diez para comenzar el desfile de artistas, que fue bastante completo con las actuaciones de "Despistaos", Moisés Losada, Lorena Gómez, Gonzalo Hermida, Marta Soto, Nabález y Fredi Leis. Para unos, una gran oportunidad para ver a sus artistas favoritos en directo; para otros, la ocasión de descubrir nuevos artistas que pisan fuerte en el panorama musical actual.