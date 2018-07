Los futuros forenses se forjan en Oviedo

Jóvenes de 16 y 17 años aprenden estos días de primera mano la complejidad del trabajo de los técnicos forenses y criminólogos gracias a los cursos científicos que organiza la Universidad de Oviedo durante el verano. Son algunos de los mejores expedientes de toda España, que están cursando el bachillerato, y que, gracias a estas jornadas, podrán vivir y conocer cómo puede ser su futuro empleo, en este caso, la profesión criminalística y forense.

¡Y lo hacen aprendiendo con buenos especialistas en la materia. "El objetivo no es que resuelvan el caso, sino que visiten los talleres y aprendan cómo es el funcionamiento, ver qué se puede sacar de una determinada técnica y observar cómo es el trabajo en un laboratorio científico'', explica el técnico de laboratorio de difracción de Rayos X, David Martínez.

La temática que se ha abordado a lo largo de la jornada de ayer se ha movido en torno a tres ejes. Por un lado, los Rayos X en sus distintas fases: descubrimiento, producción y experimentación. Por otro, la técnica de difracción aplicada a los mismos. Hasta llegar, definitivamente, a la aplicación práctica en el análisis forense.

A los estudiantes se les presentó a través de la difracción de esos Rayos X en polvo, cómo se puede determinar tanto el grado de pureza cómo los aditivos con que un narcotraficante puede adulterar una dosis.

Se trata, en esencia, de unas jornadas que permiten la divulgación de la ciencia, como ha recalcado el propio David Martínez, quien ayer estaba feliz por esa jornada didáctica con un grupo de jóvenes que ha a los que ha calificado como ''extraordinarios''.

UNA OPORTUNIDAD

Los grandes protagonistas de estos cursos, quienes serán el futuro de la profesión, lo valoran como "una buena oportunidad para aprender'', dice la estudiante valenciana, Anna Roig.

También es una oportunidad para sopesar si están en el camino correcto, ya cerca de su obligada elección universitaria. "No tengo claro a qué me quiero dedicar y esto me ha servido para replantearme las cosas porque el tema de la criminalística me interesa mucho'', apuntaba la tinerfeña Carolina Rodríguez.

Este grupo estudiantil de excelencia académica forma parte de la primera tanda de las cuatro de criminalística que tendrán lugar a lo largo de este mes de julio en la Universidad de Oviedo.