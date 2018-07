Los pou cambian el urriellu por la selva africana

A mal tiempo... buena escalada- A pesar de que ha llovido todos los días, los hermanos Pou, Eneko e Iker, protagonistas de algunas de grandes hazañas en el Urriellu, dan por bueno lo conseguido en la primera semana de la tercera etapa del proyecto "The North Face 4 Elementos": el intento de conquistar la difícil Cao Grande, una increíble chimenea volcánica en el país más pequeño y menos visitado de África, Santo Tomé y Príncipe.

Aunque la idea inicial era o bien intentar en libre la vía inglesa o abrir una nueva ruta, la lluvia constante les ha llevado a aprovechar al máximo el enorme desplome de 100 metros de altura que domina el campo base; para primero probar los cuatro primeros largos de la inglesa y después abrir tres largos de la que será su nueva ruta. Una táctica novedosa, dada la imposibilidad de alzarse por encima del desplome porque está todo mojado y progresar resulta imposible.

Hubo un contratiempo: Eneko sufrió un accidente cuando se desprendió un bloque de más de 100 kilos al intentar asegurarse debajo. Parte de la roca impactó en una de sus piernas. Todo se quedó en un doloroso susto, acompañado de un buen moratón en el cuádriceps de la pierna derecha.

Es la primera vez que los Pou, acompañados en esta aventura por el murciano Manu Ponce, trabajan con el campo base pegado al inicio de la ruta. Una ventaja. El inconveniente es que abriendo la nueva vía estuvieron en varias ocasiones a punto de dañar el campamento, por la caída de piedras sobre él.

Vivir en la selva tropical no es fácil: aunque durante el día todo se mantiene en una relativa calma, la noche resulta muy opresiva, ya que los sonidos de los animales se multiplican exponencialmente y a ratos el ruido resulta ensordecedor, con lo que ha resultado difícil conciliar el sueño y en varias ocasiones se han despertado sobresaltados, han señalado los deportistas vascos. "Al menos la cobra negra de Santo Tomé (especie venenosa) no ha hecho acto de presencia, y aunque el cámara del equipo, Jordi Canyi, está deseando grabarla, el resto prefiere no verla y ahorrarse el susto", han señalado los Pou. Los alpinistas se van haciendo a la idea de que el problema principal de esta expedición será la lluvia, pues el parte meteorológico augura que seguirá al menos una semana más.

Además de la apertura de "Orbayu", la vía más difícil del mundo en escalada libre, los Pou han protagonizado en el Urriellu hazañas como la culminación, también en estilo libre, de la mítica "Marejada Fuerza 6", junto a la mallorquina Neus Colom. Asimismo, en la montaña cabraliega realizaron las primera ascensiones en libre y en el día de "El Pilar del Cantábrico", "Quinto Imperio" y "Lugorri", o la "liberación", tras pasar tres días suspendidos en la pared del Picu, de "Zunbeltz", aún sin repetir en libre. Los Pou consideran el Urriellu, los Picos de Europa y Cabrales su "segunda casa".