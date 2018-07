Superhéroes de cuatro patas

Desde hace mucho, los personajes de cómics, libros, anime, manga y videojuegos han sido ensalzados por sus consumidores hasta el punto de desear ser como ellos. Y el "cosplay" ha sido la respuesta a todas sus plegarias. Después de largos procesos de maquillaje y elaboración de trajes, los entusiastas de dicha ficción adoptan el rol de sus personajes favoritos caracterizándose como ellos con resultados increíbles.

Ahora, de la mano de "Mimuso World", creadores de espacios "dog friendly", el cosplay ha llegado al Metrópoli de Gijón también para los perros. Todo tipo de razas pasaron ayer por el escenario del concurso "Cómic dog" acompañados de sus dueños, quienes se encargaron de que a sus mascotas no les faltara ningún detalle. Desde sombreros a gafas, pasando por capas y pantalones, los peludos desfilaron con sus mejores disfraces.

"Brin", el pastor alemán de Judith, estaba preparado para entrar en combate: "es de la serie de 'Ataque a los titanes', una serie de anime, es del cuerpo de exploradores que son los que se enfrentan a los titanes para proteger a la gente", contaba su dueña. Algunos tardaron semanas en preparar el encuentro, otros, como Ainhoa y su madre, Natalia, convirtieron a su perro "Tac" en alumno de Hogwarts en un abrir y cerrar de ojos: "es una camisa de segunda mano a la que le pegamos unos cachitos de cuello de polo. Apenas tardamos una hora".

Unos más nerviosos que otros, todos se atrevieron a cruzar la pasarela. "Krusty", el perro de Celia y Manuel, primerizo en el mundo cosplay, desafió con su mirada y, en ocasiones con sus ladridos, a todo el que se le acercaba: "él vive alterado pero está un poco nervioso por todos los ruidos, el disfraz, la gente", contó su propietaria.

"Luc", sin embargo, era el alma de la fiesta: "es muy cachorro, el domingo hace cuatro meses, y se comporta muy bien pero con esa edad es el que está dando siempre el cante", explicó Suca García, dueña del pequeño y directora de Metrópoli. "Me parece una iniciativa buenísima la de Mimuso y no podía dejar de traer a mi cachorro". García no fue la única de la organización que se acercó acompañada de su mascota. La desarrolladora de Mimuso, Belén Rodríguez, dio la bienvenida a los participantes junto a su galga. Además, Jesús Martínez, concejal de Turismo de Gijón, y la cosplayer Sil Moriyama, dos de los miembros del jurado junto a Jairo Rodríguez, el director comercial de Mimuso, también fueron con sus animales de compañía.

El único grupo formado por tres componentes fue el de "Agallas el Perro Cobarde", compuesto por dos perros y su dueña, Ana Belén García: "queríamos apoyar esta causa de que la gente colaborara con humanos y perros".

Los ganadores de la cómic dog fueron, en primer lugar, "Tac", de Ainhoa Junquera, el alumno más "perro" de Hogwarts; en segundo puesto, "Nika" y "Rasta", de Ana Belén García, caracterizados de "Agallas"; y en tercer lugar, "Capitán Krusty", de Celia González.