Ian Whyte: "Mi muerte en ´Juego de Tronos´ fue espectacular"

Madame Maxime en "Harry Potter y el Cáliz de Fuego", Predator en "Alien Vs Predator", o Wun Wun en "Juego de Tronos", solo son algunos de los personajes que Ian Whyte, actor galés de dos metros y dieciséis centímetros de altura, ha interpretado a lo largo de su vida.

Whyte estuvo ayer en la "Cómic Con" de Metrópoli, en Gijón, donde contó a LA NUEVA ESPAÑA cuánto disfruta haciendo de mujer: "Es algo maravilloso. Ahora entiendo el dolor de las mujeres. Lo más difícil de interpretar a Maxime fueron los zancos de casi 46 centímetros", bromea. El actor trabajó con una bailarina del este durante el rodaje de "Harry Potter y el Cáliz de Fuego" para interpretar a la directora de Beauxbatons, y "comportarse como una mujer".

En cuanto a su paso más reciente por la pequeña pantalla, el galés ha tenido cuatro personajes diferentes en la aclamada serie 'Juego de Tronos': el gigante Dongo, "La Montaña", uno de los "Caminantes Blancos" y el gigante Wun Wun. "Me encanta porque me da la oportunidad de seguir allí, aunque sea desde otra perspectiva", asegura. Su gigantesco último personaje murió salvando la vida de John Snow en una épica escena: "Fue fantástico. No me di cuenta de lo famoso que era Wun Wun hasta que murió. Era su manera de devolver a John Snow todo lo que había hecho y que todo el mundo estuviera feliz", contó el actor, que no rechaza volver a la ficción: "Si es con los mismos productores, por supuesto, son unos grandes contadores de historias, muy detallistas. Todo está muy bien hecho".

A diferencia de algunos de sus compañeros de reparto, Whyte no tenía temor de enfrentarse a su papel y leía los guiones tranquilo: "A mí no me da miedo. Si vas a morir, que por lo menos sea de forma grande y espectacular".

A pesar de su versátil paso por "Juego de Tronos", el actor no considera que ninguno de sus personajes en Poniente hayan sido especialmente difíciles de lograr: "Todos tienen su grado de complejidad, todos son únicos". Sin embargo, recuerda un papel con el que no está demasiado orgulloso: "Hubo un personaje que hice en una película llamada 'Outcast', en la que el maquillaje llevaba nueve horas para después ir desnudo en invierno. Hacía de hombre lobo. La idea que tenía el director era bastante compleja y estoy un poco decepcionado con mi actuación". En cuanto a la caracterización que llevaba en "Alien Vs Predator", "fue un honor trabajar en ella", afirma.