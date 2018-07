Amor a primera sidra

La 25.ª edición del concurso de escanciadores de Nava, el más prestigioso del mundo, vio imponerse al guineano Salvador Ondó, triple campeón de Asturias de escanciadores. "Yo me siento asturiano, llevo 23 años en Asturias. La sidra es asturiana, el arte del escanciado también, da igual de donde sea quién gane, siempre que respete la tradición", exclamó exultante Ondó, recién proclamado campeón por primera vez en Nava. "Es el concurso más prestigioso, todos los escanciadores lo saben y se entrenan mucho para él", apostilló el ganador, que pone el culín perfecto en "El Mallu" de Gijón.

En segundo y tercer lugar se clasificaron Alejandro Murillo y Jonathan Trabanco, quien el año pasado había rozado la victoria. "El año que viene lo conseguiremos", afirman estos compañeros de sidrería, que están dando mucho que hablar en el circuito. No en vano Ondó considera a Trabanco "el rival más peligroso de cara a la general del campeonato".

Los nervios se apoderaban de la mayor parte de los participantes, conscientes de lo que estaba en juego. Sin embargo, uno de ellos parecía especialmente tranquilo aunque cansado. "Me he casado ayer y vengo de doblete con lo puesto", explicó Héctor Prieto, que sirvió el último culín de la tarde. "Estoy muy feliz, he dado con la mejor persona que podía encontrar, siempre me anima, me acompaña a los concursos y aguanta mis cabreos. Estamos unidos en torno a la sidra", agregó Prieto.

Las otra nota de color, en un día marcado por el calor asfixiante, la puso el Alcalde de la villa de la sidra, Juan Cañal Canteli, que se animó a participar en el concurso con sorprendentes resultados. "Es una participación testimonial que se debe a una pequeña apuesta", relata Cañal Canteli, que tras imponerse en un pequeño concurso privado de escanciado en el que se encontraba Saúl Moro, campeón de Asturias de la especialidad, prometió participar. A la vista del resultado, los profesionales no deben despistarse, pues el alcalde escanció un culín perfecto- de cien mililitros- y clavó el tiempo idóneo de 70 segundos que establece la normativa de la organización.

Otros aspectos que tuvieron influencia en el desarrollo del concurso fueron el debut de una nueva sidra oficial para el concurso y la inclusión de un nuevo miembro del jurado, que hizo bajar las puntuaciones usuales de los concursantes. A pesar de estas pequeñas novedades, un numeroso público vibró con la competición y aprovechó la oferta de culines de sidra y tortos gratuitos en la Plaza Manuel Uría.

"Diría que es lo que más gusta del festival. Llevamos doce años preparándolos, a la gente les encantan y los turistas venidos tanto de España como de fuera, siempre nos piden la receta", cuenta María Inés Izquierdo, perteneciente a la Asociación Doña Jimena, que altruistamente prepara los tortos de maíz para los asistentes. Por el puesto se pasaron cientos de personas, que junto a familiares y amigos pasaron una amena, aunque calurosa, mañana de domingo entre el aroma de la sidra, el maíz frito y el queso cabrales.