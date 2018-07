Ayer, en una galaxia muy muy cercana...

Mediodía, 24 grados y la cántabra Mauge García caracterizada de un Ewok. Para los no seguidores de "La Guerra de las Galaxias", es una criatura pequeña y muy peluda. Pero el sofoco, afirma con energía, "merece la pena": "Para los niños, somos los reales, nos piden autógrafos. La ilusión que desprenden es la misma que cuando ven la cabalgata de los Reyes Magos". García participó ayer en el desfile de "Star Wars", que despidió, como todos los años, el festival Metrópoli de Gijón con la típica banda sonora de John Williams. A falta de chapuzón en el Cantábrico, hubo baño galáctico.

Junto a Ewok, recorrieron ayer el recinto ferial un sinfín de personajes de la saga -no faltaron los clásicos, como Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, R2-D2 o la princesa Leia-, a los que dieron vida seguidores procedentes de todos los puntos de España. María José Rogina vino de Vigo. Pau Caraballo, de Barcelona. Azahara Bardetas, de Valencia... Así, hasta doscientos, que caminaron durante veinte minutos bajo un sol achicharrador. El público, menos numeroso que en otras ocasiones, aguardó con impaciencia la salida de la comitiva galáctica, que empezó con media hora de retraso. "¡Vamos que nos vamos chavales!, ¡Al rico desfile!", gritaba a modo de arranque uno de los "Stormtroopers". Con paso firme y decidido caminaron las Tropas de Asalto, el grupo más numeroso, con unos cuarenta guerreros. Darth Vader, el personaje más aclamado por el público, chocó las cinco a diestro y siniestro. Fotos por aquí y fotos por allá. Los asistentes no se cansaron de tocar el botón del móvil para inmortalizar, por ejemplo, a la princesa Leia. Detrás del atuendo sonríe María José Rogina, de Vigo. "Es una pasada, es súper divertido. Me recorro media España participando en desfiles. Éste es para mí mi tercer año en Metrópoli", cuenta. Esta gallega acumula en casa más de seis disfraces de "Star Wars". "Es un vicio", confiesa.

Unos metros más atrás va un grupo de pilotos rebeldes. Entre ellos, Isabel Álvarez y Javier Lorenzo, junto a su hijo Lucas, de 3 años, también caracterizado. El pequeño estaba ayer en su salsa. "Todavía no se entera de mucho, pero ya lo llevamos disfrazando desde hace un año. Para nosotros es una forma entretenida de pasar el rato y, de paso, viajar. Llevamos en Gijón ya desde el viernes", afirma la pareja, de La Coruña. Fueron más los pequeños que participaron en el desfile, como los mellizos valencianos Inés y Guillermo Bordas, de seis años. "Pertenecemos a la Legion 501 Spanish Garrison", aclaró Inés Bordas.

Abriendo paso fueron los barceloneses José y Pau Caraballo. Eso sí, a distancia. Ellos fueron los encargados de dirigir con el mando al famoso R2-D2. "Lo construyó mi padre en 2008 y desde entonces ya ha recorrido toda España, e incluso llegó a Arabia Saudí", contó Pau. "Sí, salió incluso en anuncios. Está hecho con madera, aluminio y fibra", abundó José. En el desfile tampoco faltó el droide rosa, el R2-Kate, que participa "en misiones hospitalarias".

Pocas luchas se vieron, sin embargo, sobre el asfalto del recinto ferial. La poca interacción que hubo con el público fueron los selfies. Entre los personajes más activos durante el desfile destacan Darth Maul, que a cada paso que daba hacía gala de su dominio con las espadas láser, y de una chica caracterizada de un guerrero Sith. Tras unos veinte minutos de recorrido, el mundo "Star Wars" acabó su exhibición en el escenario principal de "Metrópoli", donde se escucharon, una detrás de otra, las bandas sonoras más conocidas de la saga. Con las espadas en alto concluyó la recreación galáctica en torno a las dos de la tarde. No obstante, fueron muchos los que se quedaron, pese al calor, haciéndose fotos con el público.

El día de "Star Wars" se celebra en Metrópoli desde su primera edición en 2014. Este año, como novedad, participaron en el pasacalles los actores de la saga Garrick Hagon, que interpretó a Biggs Darklighter -amigo de la infancia de Luke Skywalker y piloto de la Alianza Rebelde- y Gerald Home, que dio vida a Tessek y al Oficial Mon Calamari.