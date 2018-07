Blue jeans, crimen de corazones

"En el momento en el que acabé la novela, empecé a escribir". Francisco de Paula Fernández, más conocido como "Blue Jeans", no para de producir: ya lleva nueve años. Ayer estuvo en la "Semana negra" presentando su último libro, "La chica invisible", una historia con la que se adentra en el mundo criminal sin salir del género juvenil que le ha llevado al éxito: "Venía con diez libros con corazoncitos en las portadas. Mi escritora favorita es Agatha Christie y necesitaba un cambio. Y creo que los lectores también. He quitado los corazones de las portadas y me he pasado a los crímenes", cuenta.

A pesar del cambio, no ha variado demasiado su manera de crear historias: "Me compré una pizarra grande, con imanes, con el nombre de Aurora en el medio y líneas para su entorno. A la hora de sentarme a escribir lo he tenido muy en cuenta, aunque me he dejado llevar porque es mi manera de hacerlo", explica el autor.

Esta vez ha sido como autor, como Blue Jeans, pero asegura que la "Semana negra" estaba en su agenda como lector y seguidor de la novela policíaca, desde hace tiempo: "La conocía. Estaba deseando venir un año, como escritor o lector".

Pocos son los fans que se acercaron ayer a su firma de libros que no han leído, al menos, varias de sus novelas. Natalia Menéndez, que ya ha visto cinco veces al escritor, está entusiasmada con "La chica invisible", pero admite que su libro favorito es otro: "Me he leído este último y me gusta muchísimo. Cuando te lees los once libros se hace previsible en ciertos momentos, este es imprevisible y me gustó por eso. Pero mi favorito es 'Canciones para Paula'. Sara Testana, natural de Avilés, elige la nueva línea del autor: "Yo me quedo con este por la intriga", cuenta.

Es la segunda vez que Yara González asiste a una firma de libros, y aunque admite no haberse leído aún todos los del autor, tiene un claro favorito: 'Buenos días, Princesa'. Es el primero de una trilogía, la de 'El Club de los Incomprendidos', y me gusta mucho porque yo también me siento muy incomprendida a veces. Me sentía muy identificada con la protagonista".

El factor común de lo que leen sus fans lo dicen ellos mismos: "literatura juvenil". El autor, fantasea con otros horizontes: "se avecinan nuevos tiempos con Netflix y Movistar. Quién sabe si algún día 'La chica invisible' pasa al cine o a las series", concluye con una sonrisa.