Gurruchaga: "Ahora se repiten los años treinta"

Javier Gurruchaga habla con claridad meridiana. "Ahora se repiten los años 30, los de la nazificación europea", se lamenta el cantante, el líder legendario de una más que legendaria "Orquesta Mondragón". Atiende a LA NUEVA ESPAÑA por teléfono el día anterior a subirse al escenario central de la "Semana negra" (esta noche, a partir de las 22.30 horas). "Traemos 'Noticia Bomba', que es un homenaje al escritor Evelyn Waugh, que se rió de las falsas noticias, de las mentiras repetidas que al final son certezas, como decía Goebbels. Los únicos que no somos falsos somos nosotros", determina el "showman".

"El año pasado me recorrí Asturias con '¡Qué viene Trump!' Y mañana lo tendremos por Europa", explica. "El efecto Trump lo estamos viviendo ahora en Hungría, en Austria, en Italia con ese Salvini descamisado, un aprendiz de Mussolini que me recuerda al papel que interpretaba Donald Sutherland en 'Novecento'. Cuando le veo, veo también a los fascistas de 'Saló'", apostilló.

El disco que presenta "tiene 42 canciones, aunque no las cantamos todas", se ríe. El espectáculo se centra "más o menos" en la mitad. "Dos horas de rock con canciones de todas las épocas. Hemos recuperado muchas de ellas, que no llegaron a singles en su momento, pero no por su falta de calidad, más bien porque las multinacionales no apostaron por ellas. Recuperamos las canciones de Haro Ivars, que son de humor, pero de humor negro", destacó el torrencial líder de la banda del "Viaje con nosotros" o "Caperucita Feroz".

El concierto lo programa la "Semana negra" y eso lo aplaude Gurruchaga: "Me encantan las novelas de género, me encanta leer libros", apunta el cantante. "Además me encanta porque Marco Rasa, que está en la 'Mondragón' desde hace veinte años, subirá a un escenario en su ciudad. Él es de Gijón y con él escribí las canciones de 'Pluto', el musical que dirigió Magüi Mira y que estrenamos en Mérida y luego la hicimos también en el Niemeyer, en Avilés", recuerda. Gurruchaga está muy apegado a Avilés. A orillas de la ría interpretó al mago Merlín y, por primera vez, a Trump. Fue en un Antroxu, al poco de que el presidente hubiera jurado su cargo en un desolado Washington. "Entonces fue cuando nos dimos cuenta de que andaba suelto Satanás", bromeó a cuenta de una de sus últimas versiones: Aute pasado por el tamiz de Gurruchaga, algo que supone todo un redoble de conciencia.

- ¿Y cómo se soluciona todo esto?

-Me parece que eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Lo que no sé es cuánto tiempo le dejarán. Imagino que se le echarán las fuerzas vivas encima -reconoce.

Gurruchaga y su "Noticia bomba" suenan esta noche en Gijón. "Pero nosotros lo que vamos a hacer es contar verdades", repite. Y, ya de paso, echar unas risas. Que siempre está bien.