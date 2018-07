Julián Ibáñez, el escritor de "libros de caballería"

Julián Ibáñez define su obra como "hard boiled", a pesar de sus dificultades de venta: "Son los libros de caballería de la época actual, el argumento no es importante, aunque procuro que sea sólido. Es una novela difícil de vender, no como la de enigma". El autor, que presenta "Violentamente pelirroja", admite llevar toda su vida escribiendo sobre el mismo protagonista: "Me he dado cuenta de que todos los personajes que he hecho, siempre son el mismo. Me tiene obsesionado por razones de mi vida. Es como si se hubiera quitado la careta y ahora le hubiera encontrado de verdad". "Más que la trama, lo importante es el personaje", añade.