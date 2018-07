Brandon, el autor que "engancha" a la poesía

Al guineano César Brandon la fama le vino por sorpresa. Pese a que escribre, según explica, desde que tiene memoria, un día decidió acudir al casting del programa de televisión "Factor X" y recitar en alto para el jurado uno de sus poemas. El resto es historia: el joven de 24 años ganó el concurso y es ahora uno de los autores que más ventas ha registrado este año en el país con su libro "Las almas de Brandon". "Hice este poemario antes de acudir al programa. Hace cosa de un año lo regalaba por la calle para que alguien lo leyese", aseguró el autor, que acudió ayer a la "Semana negra" de Gijón para conocer a sus lectores.

Brandon sigue haciéndose poco a poco con la idea de que gran parte del país le define como "poeta". "Hace unos meses renegaría completamente del término. Yo lo que hago es contar historias, que es lo que me gusta. Tampoco he creado nada nuevo porque incluso mi estilo, esa forma de escribir poesía de forma más directa y con un lenguaje más moderno, se hace desde hace ya años con autores como Defreds o Miguel Gane", resumió. Lo que sí es cierto es que su paso por el certamen televisivo catapultó su ascenso a la fama: "Pone en la contraportada del libro que me hice conocido por leer durante tres minutos en televisión. Puro marketing. Llevo años trabajando para esto. Lo que me faltaba era encontrar la manera de llegar al público".

El poeta se hizo poeta sin darse cuenta. Según explicó ayer, y tras años dedicándose principalmente a la narrativa, escribió un relato que, al leerlo en voz alta, tenía cierta "musicalidad y rima". A partir de ahí, empezó a jugar con esa forma de contar historias, apostando por el juego de palabras, la rima interna y la métrica libre. "Antes de ir al programa había recitado en público una sola vez. Fue en un bar de Madrid. Los tres poemas que leí en la televisión no los había escuchado nadie antes", aseguró. De estos tres textos, el más conocido y emotivo es el que le dedica a su madre y en el que resume cómo le cambia la vida a un joven de Guinea Ecuatorial cuando se va a vivir a un país como España. No obstante, ninguno de los tres poemas figuran en el poemario publicado por Espasa. "Eso ha sido un poco chasco, la verdad. Creo que muchos compramos el libro por esos tres ejemplos", lamentó la lectora Carmen Terán mientras esperaba ayer en la cola de firmas. Más emocionadas estaban Sandra Pérez y Amdeia de Almeida, que aseguraron haberse leído "al menos diez veces" el libro del poeta. "Ayuda a enganchar a la poesía a gente que no la había leído nunca", aseguró la primera.