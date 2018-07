Feroz diversión con un viejo lobo

"Pues mira, va discreto para cómo es su estilo", pensaron algunos al verle saltar al escenario. Fue con un poco de retraso respecto a lo previsto, pero con la contundencia esperada. Ahí estaba él, 33 años después, en la "Semana negra". Javier Gurruchaga optó por una chaqueta roja y su sombrero de copa. Algo menos pintoresco que otras veces ¿Será la edad?

No lo parece, a tenor de cómo se desenvolvió en el escenario junto a su ya mítica "Orquesta Mondragón". El carismático líder saltó a escena tras sonar un tema instrumental de los "Blues Brothers". Y soltó su frase de siempre: "ladies and gentlemen: con todos ustedes, la 'Orquesta Mondragón". Empezó a calentar las palmas del nutrido público frente al escenario.

Arrancó con "Garras humanas". La banda, formada por guitarra, saxo, bajo, batería y teclado. Entre ellos, el gijonés Marco Rasa, que jugaba en casa. El cantante y "showman" expresó su vínculo con Asturias, "maravillosa tierra hermana de mi querido País Vasco". No en vano, aquí tiene a familiares enterrados. Pero ayer lo que enterró, una vez más, fue la tristeza. Y desenterró la diversión.

Empezó a sonar "Corazón de neón", y el público se animó a corear el estribillo. El espectáculo siguió. "Ahora nos relajamos con una canción del 52, en plena guerra de Corea", anunció Gurruchaga. Se refería a un tema "con el que empezó el rock and roll". Se trataba de "Stand by me". Y llegó uno de los más esperados, "Caperucita Feroz". Con la "performance" de siempre. Y, también, la efusividad de siempre entre el público. Cuarenta y dos años después, la "Orquesta Mondragón" sigue triunfando. Y Gurruchaga, en forma, no se olvidó de su otra faceta, la reivindicativa: dedicó "Imagine" al "mayor hijo de la gran chingada del mundo, el deplorable y repugnante gordo Donald Trump".