"La gente empieza a querer funcionar en la vida real como lo hace en Facebook"

La novela histórica europea tiene en Simon Scarrow a uno de sus escritores más leídos. Es el autor de dos series de referencia, las denominadas "Águila" (ambientada en el Imperio romano) y "Revolución" (inspirada en el mundo napoleónico). Ha vuelto, después de cinco años, a las palestras de la "Semana negra". Pero este inglés nacido en Lagos (Nigeria), en 1966, regresa con un largo relato en el que se entremezclan las líneas policiacas con la inteligencia artificial. Habló ayer de "Jugando con la muerte", su último título. Y también, relacionado con sus preocupaciones, de los peligros que acechan detrás de las redes sociales e Internet: "La gente se está empeñando en funcionar en la vida real como si fuera Facebook".

Las consecuencia de esa mezcla de planos es, a juicio de Scarrow, demoledora. ¿Por qué? "Porque en Facebook, al no decirse las cosas cara a cara, mirándose a los ojos, hay una sensación de impunidad; y todo eso está permeando ya el tejido social", respondió. A juicio del escritor, la primera consecuencia es la quiebra de la educación y el ascenso de la "falta de respeto". "Existe una sensación de impunidad en Internet, por la que cualquiera puede decir cualquier cosa sin consecuencia alguna ", insistió Scarrow, antes de encadenar: "Y observo que eso se está contagiando a la sociedad".

El autor de "El águila del Imperio" o "Britania", se autorretrató como "un hombre del Renacimiento". De ahí la variedad de sus intereses (la novela histórica o la negra) y, además, como un creador de historias que no hace demasiado caso a las etiquetas editoriales y a las tradicionales distinciones en géneros literarios.

Scarrow tiene un discurso alerta sobre las redes sociales: "Tienen su parte buena, pero suponen amenazas para nuestras democracias". Puso el ejemplo de las probadas manipulaciones políticas de los últimos meses por filtraciones de Facebook. De ahí a la posibilidad de asomarnos a nuevas formas de dictaduras hay un paso. ¿Y si alguien como Mark Zuckerberg, presidente de Facebook, quisiera ser presidente de los Estados Unidos?

Es uno de los escenarios que dibujó ayer el escritor, preocupado por el uso de la inteligencia artificial para ver, analizar y crear tendencias políticas. Y, también, por cómo las redes sociales pueden cimentar carreras políticas peligrosas e indeseables. Lanzó una predicción: "La industria del porno va a despegar por los avances entre la industria virtual y la realidad".

Scarrow contó que, en realidad, "Jugando con la muerte" se le ocurrió en 1995, antes que cualquiera de sus otras novelas históricas, y por un artículo de periódico sobre las primeras aplicaciones de Internet. "Iba a ser una radionovela para la BBC, pero la dejé aparcada", agregó, antes de precisar que lo riguroso es hablar de "inteligencias autónomas" y no de inteligencia artificial. "Me marcó un experimento de Google en que interactúan dos procesadores de ordenadores; a los cuarenta y cinco minutos deciden que la lengua inglesa no les basta", relató. Y más: "Es algo que mete miedo".

De todos esos temores surgió "Jugando con la muerte", una investigación de la agente especial del FBI Rose Blake donde una realidad aterradora confluye con los videojuegos de su hijo. Asesinos en serie que operan desde un mundo virtual. Y confiesa Scarrow: "Todos los escritores, incluso los históricos o los de ciencia ficción, hablamos del presente".