El cabaret más gamberro: "The Hole" llega a Gijón

Tras dos espectáculos anteriores en los que la compañía ha llevado al teatro a más de 1.700.000 espectadores, Gijón recibe "The Hole Zero", la precuela de esta serie marcada por el cabaret, los números circenses y su carácter "gamberro y glamouroso". En definición de Manuel Badenes, el maestro de ceremonias del espectáculo que ayer se pasó por Gijón para ir calentando motores.

El mundo que se escapa del agujero en sus orígenes ocupará las tablas del Jovellanos entre los días 9 y 19 del próximo mes. El público se encontrará con una oferta de quince funciones, donde el precio varía desde los 25 a los 42 euros. Además, el día nueve de agosto, a las 20.30 horas, y con motivo del estreno gijonés –así como para la primera cita del día diez– las localidades se podrán adquirir con un 20% de descuento. El espectáculo tiene una duración aproximada de dos horas y media. Tiempo suficiente para que la gente salga "con otro espíritu y forma de ver la vida", explica Badenes.

Esta tercera entrega lleva ya más de 300.000 espectadores por todo España desde su estreno en Málaga hace dos años. Un tiempo en el que la función ha ido cambiando e incorporando cosas nuevas. Aunque el tema está claro: la fiesta de nochevieja del año 1979 en Nueva York. Interpretada por Lorena Calvo, el papel de la diva es el más importante en "The Hole Zero", y la propuesta musical se basa en "la banda sonora de nuestra vida", señala Badenes, quien tiene claro que van a ser recordadas por varias generaciones.

Gijón ya presenció "The Hole 2" en 2015. Un primer encuentro en el que desde la compañía "Let´s go Company" recuerdan que las funciones estaban al 80%. Un porcentaje a superar . Y es que, dice el maestro de ceremonias, "The Hole Zero" es un evento que encaja "a la perfección con el espíritu de la ciudad". El Jovellanos será el lugar de excepción para esta propuesta en la que los 23 artistas internacionales harán las delicias de los asistentes, y donde lo importante es dejar "los prejuicios en la puerta" e integrarse con los artistas en la fiesta.