"Muchos de los niños que vinieron a la visita me preguntaron lo que había que hacer para trabajar aquí", subraya Javier de Cos, catedrático e investigador del grupo de movilización matemática aplicada de la Universidad de Oviedo. De Cos, ha sido uno de los anfitriones en la visita de quince niños con altas capacidades a la Escuela de Ingeniería de Minas, en Oviedo. Estas "estrellas en formación" quedaron fascinados al descubrir la importancia de la minería en la vida diaria, los usos del petróleo y al conocer los últimos hallazgos del grupo de astronomía de la Universidad.

Los pequeños no fueron los únicos sorprendidos. Los investigadores universitarios llegaron a quedarse sin palabras ante sus preguntas. "Cuando les explicaba que los colores que percibimos son así debido a la luz que llega del sol situada en el espectro visible, y que junto a una enana roja veríamos en el espectro del infrarrojo, me preguntaron: '¿Entonces, por qué los perros ven en blanco y negro?'. No sabía que decirles", relata entre risas De Cos.

Las actividades comenzaron con la exposición de hidrocarburos y la visita al museo de minerales. Ahí se les explicó todo lo relacionado con el petróleo. "Algunos ponían cara de asco cuando les contábamos que más de 5.000 medicamentos provienen de este compuesto de hidrocarburos", recuerda el catedrático.

Posteriormente, fue el turno "de una actividad que trataba de explicar cómo sin la minería no dispondríamos de básicamente nada. Únicamente aquello que pudiera hacerse con lana y madera", explica De Cos. El taller denominado "El mundo sin minería" fue impartido por Francisco Blanco, Director de la Escuela de Minería de Mieres, y consistió en recorrer una casa ficticia mientras con la ayuda de los presentes se iban extrayendo de la vivienda los elementos que no existirían sin la minería. "Nos quedamos sin casa", comenta De Cos.

El plato fuerte de la jornada llegó con las actividades relacionadas con la astrofísica. Los jóvenes genios pudieron conocer el observatorio, mirar por el telescopio e incluso informarse sobre los últimos descubrimientos de planetas logrados por los investigadores de la Escuela y que aún no son públicos. "Todo lo relacionado con descubrimientos de astronomía y astrofísica siempre interesa a la gente. Imagínate a estos niños que, además, son muy curiosos", asegura Enrique Díez, investigador que comparte grupo con De Cos y fue el encargado de guiar esta parte de la visita.

Una conferencia sobre minería de asteroides, consistente en explicar las tres fases de este tipo de proyectos (prospección, explotación y metalurgia), cerró la jornada.