"Un videojuego requiere desarrollar más los detalles que un libro"

El mundo de los videojuegos está ganando más y más prestigio conforme pasan los años. La causa de esto, además de las crecientes mejoras en la animación que los acercan a universos cada vez más cercanos a la realidad, es el trabajo de guión que hay detrás. Así lo manifestó Jakub Szamalek, que dio sus impresiones acerca de su trabajo en esta industria en el "Celsius 232".

Szamalek, guionista principal y responsable de los diálogos de la aclamada entrega "The Witcher 3: Wild Hunt", ya era novelista antes de aventurarse a un cambio a priori tan drástico de formato. Tras cultivar la novela negra en el contexto de la Grecia clásica, probó suerte cuando se enteró de que buscaban escritores para la tercera entrega de "The Witcher". Entró así en un ámbito mucho más complejo de lo que pensaba en un principio: "En un libro, una ciudad se describe en tres frases, el resto se imagina. En un videojuego hay que estar pendiente de cada detalle". Y aún profundizó más en este aspecto con una anécdota del equipo creativo durante la fase de desarrollo: "Tuvimos que pensar en el material del que estaban hechos los muros de la ciudad. Si geológicamente no podía haber rocas duras cerca, debían haberlas traído de otro lugar... Desarrollamos cómo lo habían conseguido", relató. Según él, este grado de profundidad ayuda a que la experiencia resulte más realista y creíble para los jugadores.

La trilogía, producida por la compañía CD Projekt, es una adaptación de "La saga de Geralt de Rivia", surgida de la pluma del escritor polaco Andrzej Sapkowski . En ella, narra las aventuras de Geralt de Rivia, uno de los últimos brujos en un mundo habitado por diferentes criaturas.