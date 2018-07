Gijón, parada obligatoria para primeros espadas de la música actual

Gijón se convierte este verano en parada obligatoria para los amantes de la música. No en vano, es también uno de los altos que realizan los artistas de más renombre que están girando actualmente por nuestro país. Y todo ello, gracias a la gran novedad del verano gijonés, el gran evento que acogerá la ciudad en este periodo estival: el festival "Gijón Life".

"El primer año hemos conseguido ofrecer un cartel que podríamos imaginar en la cuarta o la quinta edición", resume el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, "hemos conseguido que Gijón sea una de las paradas de las giras de los principales artistas de la actualidad", explica el edil, que confía en que esta sea "la primera piedra de un proyecto que se consolide y que sea una referencia para los próximos años".

Y es que, merced al "Gijón Life", la ciudad vuelve a ser "una capital dentro de los ciclos de conciertos en España", en palabras de Marino González, organizador del festival.

Y prueba de ello es el interés que suscita el evento no solo dentro de Gijón, sino también en su exterior. "Más de un 30% de las entradas fueron adquiridas por gente de fuera", aseguró González, que cifra en más de 50.000 los tiques vendidos a unos días del comienzo de las actuaciones. Y no es para menos a tenor del cartel del festival.

Dani Martín el próximo viernes dará el pistoletazo de salida a un ciclo en el que también estarán Bad Bunny, Pablo Alborán, Maná, Vetusta Morla, Bunbury, Il Divo. A ellos se suman los participantes en la última edición de Operación Triunfo, que lideran las cifras de ventas del "Gijón Life", con más de 10.000 localidades agotadas.

No son los únicos eventos del festival. El sábado, la fiesta "Love the 90's" retrotraerá a los presentes hasta aquella década, con la actuación de una decena de artistas de entonces, de la talla de Gala, OBK, Chimo Bayo o Rebeca. Se trata de "una de las producciones más grandes que hayamos realizado a nivel audiovisual. Va a ser espectacular", enfatizó González, que explica cómo "la altura del escenario tuvo que ser modificada, añadiendo 4 metros más, hasta los 15, para poder integrar la estructura audiovisual de 5 torres, con gran cantidad de pantallas LED o cabezas móviles".

Y una novedad que la organización explicó en el día de ayer: la fiesta "Holi Peace" que se celebrará el próximo domingo con la actuación de "The tripletz", "Ville Rouland", "The other gang" o "J-Malevo",, será finalmente de entrada gratuita para todo el público por motivos de seguridad, para poder evitar colas y aglomeraciones en las taquillas. Los asistentes podrá adquirir las bolsas con polvos de colores en el interior de un recinto con capacidad para 15.000 personas y que no contará con gradas hasta el próximo fin de semana para los conciertos "más tranquilos", concluyó González.