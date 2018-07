Una fiesta bizarra casi en cueros

"Ciencia ficción, terror, música, crímenes, pasión y sexo" son los ingredientes principales presentes en el atrevido espectáculo de teatro musical "Horror. El Show que nunca se debió hacer" que homenajea a la película de culto "Rocky Horror Picture Show" e incorpora al polivalente Rodrigo Cuevas en el papel de Frank-N-Furter –un científico loco transexual–.

"Se trata de un homenaje a esas películas de serie B, esas pelis cutres y casposas. Siguiendo un poco ese leitmotiv, va a salir todo tan mal y va a ser todo tan horrible y cutre que al final el resultado puede llegar a ser de dudosa calidad, entonces ya avisamos que es ´el show que nunca se debió hacer´", cuenta Pedro Durán, uno de los actores.

El elenco, que es "la créme de la créme asturiana", según afirma Laura Iglesia –directora de la obra–, lo conforman nombres tan reconocibles por el público como Luis Alija, Caros Dávila, Arantxa Fernández, Yasmín Sadeghi, Nerea Vázquez o Rodrigo Cuevas, quien afirma estar"encantado".

"Me han dado esta oportunidad y estoy aquí como que no me lo creo. Agradecido por la confianza y haciéndolo lo mejor que puedo", añade Cuevas.

La corriente Queer, los transexuales y el ´no género´ son algunos de los elementos presentes a lo largo de la obra que "hoy en día todavía están pasando al mainstream", según Pedro Durán. "Hemos dado unos cuantos pasos atrás. Ahora somos más rancios que en 1975", añade la directora.

"Horror" es la primera gran coproducción realizada por cuatro compañías teatrales asturianas, que son Ambigú Media Broadcast, Higiénico Papel Teatro, Saltantes Teatro y Teatro del Fin del Mundo. "Es importantísimo apoyar las producciones de aquí", dice Pedro Durán.

Laura Iglesia advierte que la adaptación, que se estrenará el próximo 2 de agosto en el Teatro Jovellanos de Gijón, "no es puro Rocky Horror Picture Show. No queremos que la gente se sienta engañada" y cuenta que "trata de una compañía que llega a un teatro a hacer los últimos ensayos de un espectáculo que es el Rocky Horror Picture Show. Por un lado, está la historia de la compañía que viene a ensayar y, en paralelo, la del show".

Pedro Durán advierte al público de que debe estar "predispuesto a formar parte del show de alguna forma" y los anima a venir caracterizados con "su arroz, su confeti, ropa interior, pezoneras, gafas de sol o peluca. Esto va a ser una gran fiesta y tienen que estar preparados".

"No pueden venir de traje y corbata a no ser que no lleven puestos pantalones", añade Rodrigo Cuevas.

Aunque aún no se haya estrenado, la obra ya es un "éxito", teniendo el patio de butacas del teatro gijonés prácticamente lleno. De momento ya han confirmado su siguiente destino a Gijón: "Teatro Filarmónica de Oviedo el 19 de septiembre, en San Mateo", afirma Laura Iglesia. Y aseguran que "alguna fecha más vendrá".