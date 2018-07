El verano está loco

Si existe un adjetivo que puede describir este inicio de verano en Asturias, sería sin duda "anómalo". Loco, loco, loco. Y es que, a punto de cumplir un mes desde el cambio de estación, los valores meteorológicos registrados hasta la fecha difieren mucho de la media histórica en el periodo.

Valga una cifra; hace ayer exactamente dos años, Mieres marcaba la máxima temperatura documentada en la región desde que se tiene noticia, 38,5 grados. La pasada jornada, la mayor subida de los mercurios en el Principado fue de unos 26 grados en Amieva.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología reconocen lo "atípica" que está resultando la entrada estival en el Cantábrico, "anormalmente fresca", pues "el Anticiclón de las Azores se encuentra retirado de su posición habitual y se ha orientado hacia los países escandinavos, con lo cual no bloquea la entrada a la Península de borrascas", asegura Delia Gutiérrez, portavoz de la Aemet. Esta situación es la que propicia que Gijón tuviese ayer una temperatura máxima (23,5 grados) por debajo de capitales europeas tan septentrionales como Helsinki (máxima de 28 grados), Oslo (26 grados) o Moscú (24 grados).

Las precipitaciones tampoco se libran de esta inusual tendencia. En lo que va de julio, durante ocho días se superaron los umbrales de lluvias en varias estaciones meteorológicas del Principado. Los pluviómetros de Oviedo y del Aeropuerto se han llevado la palma: el de Santiago del Monte ha duplicado en una semana la media de precipitación acumulada entre los meses de junio y agosto (1981-2010); y en la capital, en un sólo día ya se superó la media histórica de precipitaciones en ese mismo mes al completo.

El contraste con respecto al pasado año es visible en el hecho de que en una única jornada (el 11 de julio, fecha de las inundaciones en la capital), el agua recogida en apenas veinticuatro horas fue el doble de todo lo llovido en el mismo mes del 2017. Otra prueba de que las precipitaciones han sido una constante en este 2018 es el curioso dato de que, en marzo de este año, en Asturias llovió una media de 27 días, lo cual está tan solo uno o dos por debajo del récord de chubascos en la región.

En cuanto a las tormentas, el pasado fin de semana dejó casi mil rayos en el Principado, lo que equivale a todas las descargas eléctricas del mes de junio del pasado año.

Así, desde la Aemet no descartan que este verano pueda ser uno más de los 11 estíos (desde 1975) en los que no han tenido lugar olas de calor en el país. O que, como en 2008 y 2009, la canícula no llegue a la Península hasta mediados del mes de agosto.

Por delante queda una estación sembrada de dudas para los meteorólogos, mientras la población habrá de resignarse con incertidumbre a esperar por el verano, si es que llega. La incógnita está servida, pero los datos, cuanto menos, invitan a la reflexión sobre si algunas cosas están cambiando en las tendencias meteorológicas.