Regreso a los años 90 con aires juveniles

OBK fueron los encargados de iniciar el festival "Love the 90´s". MARCOS LEÓN

"Será una fiesta por todo lo alto para todos vosotros, que ninguno pasa de los 28, 29 o 39 años". Esta fue la bienvenida, a cargo del dj Fernandisco, al "festival de los 90 que no pudiste vivir en los 90", como así se anuncia, y que supuso aires de juventud para todos los asistentes al parque de Hermanos Castro en la segunda cita del Gijón Life. Una cita en la que los cientos de asistentes vibraron con temas de ayer en las voces de grupos y artistas como Gala, Corona, Snap!, Ice MC, Sensitive World, OBK, Ace of Base, Chimo Bayo, Rebeca, Marian Dacal y The Jumper Brothers.

Fueron los de OBK los encargados de romper el hielo de la noche, pasadas las once, con el tema "Tú sigue así", al que siguió la interpretación de "De qué me sirve llorar", con la música íntegramente grabada y la voz en directo. "Gijón, ¿cómo estáis? Yo voy a descansar un poquito que ya tengo una edad y la siguiente canción la empezáis vosotros", espetó el cantante ante los primeros acordes de "El cielo no entiende". Después, con el público entregadísimo, que abarrotó las instalaciones del Gijón Life, prosiguió OBK con "Historias de amor".

Para preparar el cambio de artista tomó nuevamente la palabra el djs Fernandisco, que ofreció unas palabras a Hugo Albornoz, creador de "Love the 90´s" y persona muy vinculada a Asturias. "Le hace mucha ilusión esta fiesta porque sus raíces están en Grandas de Salime", desveló el presentador poco antes de que hiciera aparición en el escenario la popular y esperada Rebeca, que no defraudó a su público con temas tremendamente conocidos como "Corazón, corazón", "Más que un engaño" y "Duro de pelar".

Los artistas y temas se fueron sucediendo al tiempo que la nostalgia de los presentes iba en aumento, recordando unos años pasados que el Gijón Life ha devuelto al presente con aires juveniles.