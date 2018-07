La fiesta de El Carmín ya está en marcha. Los primeros romeros ya han empezado a acercarse hasta en los praos de La Sobatiella, donde tendrá lugar una de las celebraciones más multitudinarias del verano en Asturias. Con las previsiones de buen tiempo, se espera que puedan darse cita hasta unos 50.000 romeros con muchas ganas de folixa.

No solo de Asturias llegan los romeros. "Somos vírgenes en esto del carmín, somos madrileños y vinimos desde Manchester porque nos convenció un colega", explica Ricardo Aguilar. Por su parte, la langreana Bea Iglesias advierte de que "lo importante es comer bien y saber mear a tiempo".

Las charangas empezaron a calentar a eso de las cinco menos cuarto. Familias, peñas y jóvenes empezaban a desfilar camino al prao de la fiesta. "Me emociono al oír las charangas. Cuando era pequeño me traía mi padre a los hombros", recuerda Cristóbal Diaz, que este año trae a sus hijos. "Los cascaos" copaban la atención de los presentes, escanciador sidra directamente a la madreña. "Si no se hace así, el carmín perdería su seña de identidad", explican los integrantes de la peña, que lleva 42 años haciendo un gran despliegue en el desfile.

Cuarenta minutos después acabaron de llegar todos al prado. "No eche crema del sol, voy a quemar", se escuchaba en la entrada. La mayoría llegaban cargados con bollos, tortillas y bebida, de la que a buen seguro darán cuenta durante la tarde.

Una de las principales atracciones de este año es el globo aerostático, en vuelo cautivo, desde el cual se podrá divisar en lo alto la romería. Los socios de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero subirán gratis y los que no lo son deberá abonar 10 euros. Es un guiño a los globos de papel de seda que antaño se lanzaban y que son el emblema de la sociedad. Este año habrá un gran globo en su lugar.

Ésta será, además, una de las ediciones más seguras del Carmín, con 179 efectivos entre Policía Local, Nacional, Protección Civil y Cruz Roja, que velarán porque sea una folixa tranquila y sin incidentes de consideración. Su principal recomendación es que los romeros lleven calzado cerrado, dado que el 80% de las atenciones realizadas se deben a cortes. También aconsejan el uso del transporte público y moderación en el consumo de alcohol.

Otra de las novedades de este año es que habrá mayor vigilancia para frenar las agresiones machistas, como reza el lema de las camisetas oficiales de la fiesta. En el centro de coordinación del festejo habrá un punto de atención e información a mujeres que hayan sufrido algún ataque de este tipo. Habrá agentes y personal especializado para auxiarlas. No obstante, en ediciones anteriores no trascendió públicamente ningún incidente de este tipo, tal como reconocen en Festejos, que colabora con la campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento. Así que se espera que se repita la misma tónica.

Como informó el concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz, la Guardia Civil estará vigilante para evitar un peligroso juego que se puso de moda en los últimos años en el paso a nivel próximo, entre jóvenes que se retan a ver quién aguanta más antes de apartarse cuando se está acercando un tren.