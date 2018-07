Héroes forjados en el barro

Parecía imposible, pero la VI Edición del Motorbeach de La Espasa (Caravia) terminó con tremendo éxito, dejando imágenes de los verdaderos héroes, el público asistente, mimetizándose con el ambiente enfangado. El primer meritorio de la tarde se lo llevó el motero vigués Sito Vázquez. En el circuito ovalado donde se suelen celebrar las exhibiciones sobre dos ruedas y que había permanecido cerrado durante todo el festival, se forjó la leyenda del intrépido motociclista. A lomos de una "burra" preparada por él mismo, se lanzó a conquistar el firme irregular entusiasmando al público que rápidamente se desplazó a contemplar la hazaña.

Esta fue la mecha que prendió la locura y el desfase. Sonaron "The Morlocks", la tormenta paró y con ello los personajes brotaron instantáneamente. "Ayer de tarde (por el viernes) salimos a por unas cervezas a Oviedo, luego pasamos a cacharros, de ahí a otras cosas y al final vinimos hasta aquí en taxi de calentada. No sé ni cómo, pero nos colamos sin entrada y no nos queda dinero. Estamos llamando a los amigos a ver si pueden venir a buscarnos", relata Ignacio Martínez.

Al poco, el rock and roll, género que copa el festival, se convirtió en tonada. A la gaita Fran Pola y a la voz Odón del Paganéu le pusieron un punto de asturianía a un evento que tiende hacia lo americano. "La gente se emociona al escucharlo, porque la buena música siempre llega al corazón", subraya Del Paganéu. Su microactuación, que comenzó en la carpa central, se trasladó al escenario, donde provocaron el momento más simpático de la tarde con una improvisación impagable.

El paso de las horas vio elevarse el tono, las espiritosas causaban el efecto esperado y algunos se encontraban confusos. "Estaba tan hasta arriba de barro que agarré el Mistol que tenía en una botella de agua en la furgoneta y lo restregué un poco por el sobaquín. Lo malo es que me cayó en las botas y ahora parece que tengo epilepsia podal en cuanto se mojan", explica Domingo Mieres.

Tras la cena, el público llenó la explanada frente al escenario, brincando con las botas de agua sobre el lodazal. Ahí se vio de todo, desde máscaras con forma de cabeza de burro, trajes con estampado de revista pulp y cualquier clase de excentricidad imaginable. Los últimos héroes del festival fueron los que se atrevieron a lanzarse de cuerpo entero al barro, convirtiéndose en auténticos muñecos de fango donde nariz, ojos y boca resultaban indistinguibles. Entre ellos había incluso algunos periodistas acreditados, que posteriormente pasaron por la ducha con la ropa puesta y con la misma volvieron a danzar por el recinto sin siquiera percatarse de su propia grandeza.