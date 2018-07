La belleza, de paseo por Avilés

La belleza regional se paseó ayer por el barrio avilesino de Sabugo. Un conocido restaurante acogió una comida entre varias de las finalistas del certamen de belleza Miss Turismo Asturias, que tendrá lugar en el pabellón de La Magdalena el 2 de agosto. Las participantes se congregaron en la entrada para realizar una pequeña sesión de fotos antes del almuerzo. "Todas estamos muy ilusionadas, es una gran oportunidad", coincidieron varias aspirantes.



Sara Laso, Lara Malnero y Melany Pérez son las representantes avilesinas en la edición de este año. Así que ejercerán de anfitrionas. "Yo ya he participado en otro certamen de este tipo, Miss Cosmos Asturias, donde quedé en tercera posición, y me gustó la experiencia", aseguraba ayer Laso, de 18 años. La joven trabaja en una agencia de modelos, aunque no quiere dedicarse a ello en exclusiva. "Este año he terminado Bachillerato y el próximo empiezo las oposiciones a Guardia Civil, mi sueño de toda la vida", dice. Además, se ve capaz de ganar el concurso, "aunque hay mucha competencia entre las finalistas".



En eso, coincide con Lara Malnero, de 22 años, que también está entre las seleccionadas para la final. "Creo que tengo posibilidades, pero es difícil", comenta la chica, que, a diferencia de su compañera, vive su primera experiencia en un certamen de este tipo. "Yo me enteré por un grupo de Whatsapp, donde está la delegada del concurso, Carmen Iglesias", menciona. "Decidí empezar desde cero en el mundo del modelaje", comenta entre risas. Estudia Farmacia y se niega a dejar la carrera en caso de triunfar en el mundo de la moda. Malnero y Laso se unen para tumbar el mito acerca de la rivalidad en este tipo de certámenes. "No es como la gente se piensa, nos llevamos todas muy bien y no hay enemistad alguna", coinciden ambas.



Una semana y media antes de la final que decidirá quién se lleva la banda, todas sonríen mientras hablan antes de entrar al restaurante a comer, una de las múltiples actividades que les organiza el certamen. "Hemos tenido varios encuentros ya: cursos de nutrición y deporte y una visita a un conocido hotel de Corvera, entre otros", comenta Carmen Iglesias. El 2 de agosto, a las 20.15 horas, en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena, competirán para conseguir la banda de Miss Turismo Asturias; además se repartirán otras: Miss Top Model, Miss Cabello Bonito, Miss Fotogenia, Miss Elegancia y Miss Redes Sociales. Empieza la cuenta atrás.