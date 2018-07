El Parkour: una carrera de obstáculos a pie de calle

Quizá les hayan sorprendido en la calle, en alguna ocasión, jóvenes saltando muros y haciendo volteretas en el aire. Emplear el mobiliario urbano para superar obstáculos utilizando brazos y piernas es la idea en la que se basa el "parkour", una actividad física que fortalece las habilidades motrices del sujeto. Ayer tuvo lugar en la pista de skate de Cimavilla un taller y exhibición de esta disciplina, enmarcado en el Festival Arcu Atlántico y organizado por Parkour Center.

El parkour, según cuenta Carlos Suarez, responsable del taller, nació como una manera de aprovechar el espacio urbano que cada vez está más extendida y solo ofrece beneficios para quienes lo practican: "La interacción con los elementos de goma espuma ayuda a mejorar las habilidades motrices básicas. Enseñamos a girar sobre el propio cuerpo, a aprender a hacer saltos de recepción para que cuando nos caigamos sepamos cómo amortiguar el golpe para no hacernos daño, y toda una serie de movimientos que provocan la aceleración del desarrollo básico de los jóvenes".

La mayoría de los expertos de parkour son maestros de educación física y creen en introducir esta actividad en sus clases, una idea que Abel Gulias, que lleva cinco años practicándolo, avala: "Es otro deporte y lo puede hacer cualquiera. Estaría bien que se practicara en los institutos porque ejercitas todas las partes del cuerpo". Gulias asegura que no ha tenido ninguna lesión grave en todos estos años y que la seguridad, y la preparación mental, son imprescindibles para hacer parkour con seguridad: "Si se hace con cabeza y seguridad no va a pasar nada, un esguince lo puedes tener jugando al fútbol o bajando las escaleras. En la calle tienes que estar seguro, si no estás convencido de hacer el salto, no lo hagas. Tienes que prepararte físicamente y mentalmente, hay que entrenar, entrenar y entrenar. Nosotros, hasta conseguir un truco, podemos estar un mes sin para todas las tardes".

Enrique Uriel, padre de Mario, un niño de 12 años quie ayer participó en esta iniciativa, tampoco ve mayor preocupación en el parkour: "No creo que sea peligroso. Se trata de enseñar a los chavales a hacer las cosas con seguridad, no a hacer el loco. A decir: tienes que ir de ahí a ahí, pero cuidado cómo lo haces".

Pese a parecer peligrosa, esta práctica la llevan incluso a cabo "gente con Síndrome de Down, Asperger y demás trastornos a los que este tipo de actividades les benefician. En pocas semanas se mejora muchísimo la habilidad motriz, se abre más a trabajar con los compañeros y experimentan otra clase de sensaciones que no suelen hacer", cuenta Suárez.