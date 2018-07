El fenómeno fan llega a Oviedo con los "Gemeliers"

Los gritos y la euforia invadían ayer el Centro Comercial Salesas, en Oviedo. El motivo era la presencia de Jesús y Daniel Oviedo, los hermanos cantantes conocidos como los "Gemeliers", que generaron una gran expectación entre sus seguidores más fieles, en la que era su cuarta visita a la ciudad.

Los temas "No contaba contigo" y "Lento", de su último álbum, eran los más escuchados a las puertas del recinto durante la firma de discos de los exconcursantes de la primera edición del programa televisivo "La Voz Kids". Jóvenes, y no tan jóvenes, sostenían en sus manos el CD, con la esperanza de llegar hasta ellos y poder conseguir la ansiada firma sobre la carátula. "Siempre que podemos vamos a ver los 'Gemeliers', nos encantan, en esta ocasión no hemos esperado tantas horas en la cola", afirmaban Grisel Suárez y María Iglesias.

Los cantantes -que formaron en el programa en el equipo de David Bisbal-, agradecieron a el entusiasmo de sus fans alargando la firma de discos durante más tres horas. Entre besos y abrazos, los hermanos Oviedo atendieron con amabilidad y cercanía a todos aquellos que hicieron cola, algunos durante horas, para poder ver a los cantantes. "Ojalá podamos conocerlos y darles un beso, hemos ido a varios sitios de España para poder verlos, incluso fuimos hasta las Islas Canarias", dejaron claro Miriam González y Carla Varela, reflejando los nervios ante la llegada de Jesús y Daniel. Y es que no había sólo asturianos en la cola: "Llevo aquí desde las seis de la mañana. Desde los 16 años me encanta este grupo, he ido a cuatro conciertos ya, y verlos en persona después de ver tantas fotos de ellos en las redes, me gusta" decía Noelia Palacio, que se había desplazado desde Madid.

Agustina Lucas y la pequeña Shamira Alonso, de Mieres, llevaban esperando por los 'Gemeliers' desde las once de la mañana. "Vamos a todos los lugares posibles para poder verlos, incluso hemos ido a Madrid, a donde viven ellos. Como pone en camiseta que lleva la niña, es su fan número dos: la primera es su hermana", afirmaba la madre.