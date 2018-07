El Cantábrico no lo pone fácil a los surferos

El tímido sol se dejó ver el día de ayer por Salinas para agrado de los amantes del surf. Una cita que, por fin, atrajo a la multitud que tanto se esperaba en el Longboard los dos días anteriores por parte de vendedores, surfistas y vecinos de la localidad.

La jornada estuvo marcada por varias fases de surf de las categorías Single Fin & Retro y del Campeonato de España masculino. El fuerte oleaje a partir de la subida de la marea al mediodía parecía querer dar guerra a la programación y a los surfistas que tenían que competir, y al final se salió con la suya. La semifinal del Campeonato de España, Single Fin Open y semifinal y final de PRO se pasan al día de hoy, a partir de las nueve de la mañana.

Poco a poco fueron retrasándose, a partir del mediodía, el inicio de las mangas hasta acabar la jornada de ayer antes de lo previsto con la final de la categoría masculina Single Fin & Retro. Alessandro Piu, procedente de Cerdeña, Federico Nesti, de la Toscana, Nathan Sandon, francés de Marsella, y David Torralba, cántabro, se midieron en una manga de una media hora para llevarse el premio. Bastante reñido desde el principio, el cántabro fue el primero en abandonar, bajándose de la tabla antes de finalizar el tiempo. Tras sonar la bocina, fue el francés quien se alzó como ganador de la prueba entre vítores de los espectadores en la subida de la playa al paseo. "Estoy muy feliz de haber ganado", dijo el surfista con una sonrisa de oreja a oreja, escasos minutos después de conocerse campeón. Añadió: "Después de seis años viniendo al festival, cinco de ellos compitiendo en la categoría, al fin puedo contar que he ganado en Salinas". El joven se marchó, tabla en mano, recibiendo felicitaciones de muchos aficionados y contando ya las horas para la cita del próximo año.

Fuera del agua, una multitud de personas se arremolinó durante todo el día de ayer en la barandilla del paseo marítimo de Salinas para no perderse ni un detalle de lo que aconteciera dentro del agua. "Es el tercer año que vengo, me encanta el surf y lo practico. No podía desaprovechar la oportunidad de venir este año", comentó María Revenga, cántabra que repite por tercer año la experiencia de venir a vivir el festival. "He venido en furgoneta esta vez para pasar los cuatro días", explicó la joven. Junto a ella, una "novata", su amiga María Jesús Quevedo: "Es la primera vez que vengo al Longboard, pero, al igual que María, soy aficionada al surf y este año no podía perdérmelo". Entre los que no se separaban del paseo para no perderse nada de las competiciones estaba María Isabel Martínez, colombiana: "He venido porque el ambiente es muy bueno y tenía curiosidad por conocerlo de cerca". En la zona de acceso a las dunas, eran muchos los que aprovechando la perfecta visibilidad para seguir el campeonato, se relajaban comiendo y bebiendo. "Vengo desde Andalucía y he adelantado mis vacaciones para venir al festival. Y he venido con todo lo posible para disfrutar la experiencia" comentó Juan Álvarez, sentado junto a varios amigos en sillas de playa.

Para mañana, vendedores y surfistas esperan "un ambiente igual de bueno" que el de ayer para cerrar una decimoséptima edición de uno de los festivales de surf más conocidos del litoral asturiano. La jornada comenzará pronto, siempre y cuando no haya ningún imprevisto con el mar. A la espera de ver el estado de éste, queda pendiente la decisión de la organización sobre si la semifinal del Campeonato de España se celebrará hombre a hombre o en una prueba con los cuatro surferos en liza.