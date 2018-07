Cientos de jóvenes hacen cola en Gijón para el concierto de "Operación Triunfo"

Cientos de jóvenes aguantan desde primera hora para ser los primeros en entrar al concierto que los concursantes de "Operación Triunfo" darán esta noche en Gijón. Pertrechados con mochilas, toallas y sillas de playa, muchos aprovechan la espera para tomar el sol. La situación lo merece. No en vano dos de las artistas más conocidas de la última edición de OT (Ana Guerra y Aitana) van a aprovechar el concierto de Gijón para presentar por primera vez en directo sus nuevas canciones, "Teléfono" y "Ni la hora".

La cola que se ha formado a lo largo del parque Hermanos Castro y la fachada del recinto de la Feria Internacional de Muestras de Asturias ocupa ya casi un kilómetro y eso que aún quedan siete horas para que abran las puertas del recinto del Gijón Life. El buen tiempo, la cercanía de la playa de San Lorenzo y la celebración del rastro dominical en el también cercano Palacio de Los Deportes Adolfo Suárez La Guía hacen que la Policía Local recomiende no acercarse en coche hasta la zona dada la imposibilidad de aparcar en los alrededores del estadio de fútbol de El Molinón en donde ya se han personado varias patrullas para garantizar la seguridad de los miles de personas que transitan por esas calles.

Nazaret Quintas, de 18 años, lleva desde el miércoles a las once de la mañana acampada a las puertas del parque de los Hermanos Castro. La joven se instaló con sus amigas en la cola vip del Gijón Life para ver a Pablo Alborán, por el que esperó casi 60 horas en una tienda de campaña sobre el asfalto. Después de la catarsis vivida frente al cantante malagueño en la noche del viernes, por fin se fue a dormir a su casa: "Llegué del concierto de Pablo, me eché a dormir y entré en 'coma'. Creo que he descansado unas siete horas". Especifica este dato porque desde la una del mediodía del sábado vuelve a estar pertrechada en el paseo del Dr. Fleming, esta vez para ver el concierto de la gira 'Operación Triunfo' 2017 de esta noche. "No soy super fan de 'Operación Triunfo', soy super fan de Cepeda", aclara Nazaret.

Desde la derecha, Nazaret Quintas, con el número uno, y sus amigas Vanesa y Sonia

Para atender al concierto de los ex triunfitos, otras chicas han hecho lo mismo que Nazaret, aunque por supuesto, con menos cansancio a sus espaldas. Lucía Bueno, gijonesa de 15 años, y su amiga Lara González, de 16, llegaron el sábado a las tres de la tarde y desde entonces aguardan para disfrutar del concierto. "No podemos quedarnos a dormir porque somos pequeñas, pero se quedará mi hermana mayor, que tiene 23, con tres amigas, y volveremos a primera hora de la mañana", explica Lucía. Fueron su hermana y su madre las que le transmitieron la devoción que siente por este "reality", que este año se ha convertido en su favorito de la parrilla televisiva. Lucía es pro Cepeda, y Lara lo tiene claro: "Alfred es el mejor".