"Me encantaría bajar el Sella en piragua"

La semana que viene el joven Oskar Proy pisará por primera vez Asturias, la tierra de su abuela. Llega acompañado de su padre, Edgard, en un largo viaje de unas 22 horas para cubrir una distancia cercana a los 16.000 kilómetros entre España y Australia. Nadie podía adivinar que su interpretación del himno de Asturias en el pasado mes de abril en el programa australiano The Voice, en castellano y a guitarra, iba a emocionar tanto a tanta gente de todo el mundo pero, sobremanera, a los asturianos y buen número de españoles en general. No pasó a la segunda ronda del concurso pero se convirtió en el ganador de un más que prometedor futuro como cantante y compositor. Su actuación se viralizó en las redes sociales con una rapidez inusitada y el joven Proy y su familia comenzó a vivir una experiencia que ni habían soñado.

A pocos días de interpretar "Asturias, patria querida" en la salida de la 82 edición del Descenso Internacional del Sella el próximo 4 de agosto, apura las horas ensayando para satisfacer a un público, el asturiano, para el que no tiene más que palabras de agradecimiento y de cariño, un agradecimiento que hace extensivo al Comité Organizador del Descenso Internacional de Sella (CODIS) a través de su presidente Juan Manuel Feliz Granda, así como al ayuntamiento de Cangas de Onís por medio de su alcalde, José Manuel González, que son quienes les traen a Asturias y organizan buena parte de los actos en los que va a intervenir.

Además de cantar el himno de Asturias el 4 de agosto en Arriondas tiene ya otros actos previstos en la región como la actuación el lunes 6 de agosto en Cangas de Onís durante la inauguración de una calle junto al puente romano dedicada a los ganadores cangueses de esta prueba internacional. Parece ser que Proy también estará en Gijón durante los actos de apertura de las fiestas de Begoña el martes 7 de agosto, cuyo pregonero será el piragüista olímpico Saúl Craviotto.

- ¿Muy nervioso ante su llegada a Asturias?

-Lo que tengo son una mezcla se sensaciones. Me siento una persona privilegiada y muy honrado por ofrecerme esta oportunidad de cantar el himno de Asturias en el Descenso Internacional del Sella. Nervioso, si, pero con muchas ganas de llegar también. No hablo español pero trabajo muy duro para aprender algunas canciones más en español y compartirlas con todos. Gracias a todos los asturianos por su apoyo y y también al resto de españoles. Espero que se sientan orgullosos con mi actuación y que sepan disculpar mi acento australiano, voy a hacerlo lo mejor que pueda; cantaré su himno desde el corazón.

- ¿Qué sabe de Asturias, cómo se la imagina?

-Lo que sé lo sé es través de mi abuela Mónica. Por desgracia ella nació durante la Guerra Civil y sus recuerdos son duros, perdió a su padre pero siempre fue una mujer fuerte y con un corazón lleno de amor, el mismo con el que siempre recordó su tierra. Ella me hablaba del río Sella, de las montañas y de lo hermosa que es la naturaleza en Asturias. A ella siempre le gustó mucho el sonido de la gaita. Incluso ahora que tiene demencia senil, la música la mantiene feliz.

- ¿Qué es lo primero que quiere hacer cuando llegue a Asturias?

-Pisar la tierra, respirar profundo y sentir Asturias, por explicarlo de alguna forma. Estoy expectante ante lo que pueda suceder esto días en la tierra de mi abuela donde estaremos mi padre y yo. Estoy seguro que Juan Manuel Feliz será un excelente guía y buen asesor sobre lo que hacer en esos días para disfrutar de todo.

- ¿Visitará la casa de su abuela en el Llano de Margolles (Cangas de Onís?

-Mi padre y yo no tenemos nada planeado definitivamente. Lo desconocemos todo del lugar al que vamos aunque, por lo que nos cuentan, estamos seguros que pronto nos vamos a sentir como en casa. En realidad es toda una aventura para ambos porque tampoco mi padre ha estado nunca en España, pero vamos con mucha ilusión y a disfrutar de cuanto nos pueda suceder en esos días.

- ¿Sabía usted de la relevancia de esta competición que es además fiesta de Interés Turístico Internacional?

-Sabía de esta fiesta a través de mi abuela quien, a su vez, le hablaba de ella a mi padre. Mi padre es constructor y curiosamente está trabajando ahora en un casa de una pareja que construye canoas. Ellos están muy familiarizados con el Descenso y nos hablaron, por ejemplo, de dos australianos que ganaron la carrera en 1988.

- Ha ensayado alguna que otra canción como "Chalaneru" y "Santa Bárbara Bendita". Sin duda se nota el esfuerzo que está realizando para llegar al corazón de los asturianos...

-La verdad es que está siendo muy difícil pero estoy ensayando con mucha ilusión y esfuerzo. Incluso para mi padre, que habla poco español, le es difícil. Al mismo tiempo nos está costando mucho entender las palabras en asturiano pero bueno, lo vamos intentando. Mi abuelo Silvio, que es otro enamorado de Asturias, nos está ayudando así que espero que podamos compartir con todos alguna que otra canción en español, incluso podría haber una canción sorpresa más. Yo sigo ensayando...

- Su abuela le hablaba mucho de las piraguas. ¿Le gustaría bajar el Sella durante los días que esté aquí?

-Tanto a mi como a mi padre nos encantaría bajar el río Sella en piragua. Tiene que ser una experiencia muy emocionante y aún más para nosotros por todo lo que significa. Y ademas ¡haríamos ejercicio en un medio con tanta belleza!

- ¿Es consciente su abuela de que viaja a Asturias?

-Mi abuela y mi abuelo, al que nosotros llamamos coloquialmente "Gran Pic", así como mi otra abuela por parte de mi madre, que es de Uruguay, están todos felices, como toda la familia, vaya. Bueno, mi abuela Mónica, que como saben padece demencia senil, yo le digo que voy a Asturias a cantar el himno, y ella sonríe. No sé realmente si es consciente de lo que le cuento, pero ella sonríe porque nos ve contentos cuando se lo decimos. Y a mi eso me basta.

- ¿Qué es lo que le inspira a la hora de interpretar y componer?

-Me gusta mucho escribir canciones y la mejor manera de hacerlo es desde el corazón. Estoy seguro que mi estancia en Asturias me va a inspirar más de algún tema y espero, además, escribirlo y cantarlo en español.

- Tras su experiencia en "The Voice" ¿volverá a presentarse a algún concurso similar en su país?

-No lo he pensado, de momento, pero sí tengo que decir que mi experiencia en el concurso ha cambiado por completo mi vida. Jamás habría imaginado cuanto me ha sucedido por ello. No podía sospechar lo mucho que significa para los asturianos el himno que tanto amaba mi abuela; todo el amor que hay en él. Mi padre siempre me dice que algunas cosas pasan en la vida por razones que están muy por encima de nosotros; así es como hemos entendido y sentido en mi familia que "Asturias, patria querida" es mucho más que un himno. Eso y además ver todo lo que ha generado, llegando a tantas partes del mundo y a tanta gente, poniéndonos en contacto con personas que no conocemos, y uniéndonos gracias a esta canción. Es lo que se llama "el poder de la música".

- ¿Qué le gustaría decir a los asturianos y al resto de españoles que le han felicitado por su interpretación y han pedido que viniera a cantar aquí?

-Mi mensaje para los asturianos y el resto de españoles es muy claro: Gracias con todo mi corazón por todos sus mensajes de apoyo, por su aliento, por su cariño. Soy un auténtico privilegiado por venir a la tierra de mi abuela y porque crean en mí sin conocerme. Me siento abrumado. Cuando mi abuela estaba bien y cantaba en casa "Asturias, patria querida" veía lágrimas en sus ojos de la emoción, por lo tanto entiendo lo importante que es esta canción para todos. Muchas gracias, repito, por el apoyo que he recibido de Asturias. ¡Nos vemos muy pronto!